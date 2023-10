Pan 2023: Brasil leva o ouro e bate recorde no revezamento 4x200m livre

Do UOL, em Santiago (CHI)

O Brasil conquistou o ouro e bateu o recorde pan-americano no revezamento 4x200 livre masculino. A equipe verde e amarela atuou com Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa.

A melhor marca já era brasileira, com 7m10s66, e agora, passou para 7m07s53. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, enquanto o Canadá ficou em terceiro.

"Prova muito boa,, conseguimos ganhar um tempo bom. 7m7 acho que é um tempo bem legal. A gente que nadou 7m6 no Mundial, talvez, tenha ficado um pouco longe do objetivo para o Mundial. O recorde pan-americano veio. Estávamos a todo momento brigando com os Estados Unidos, mas conseguimos bater na frente, então, a gente fica bastante feliz", disse Murilo Sartori.

"Acho que essa prova, essa medalha de ouro só mostra que temos coisa para o futuro, se continuarmos trabalhando, se continuarmos tendo essa regularidade nas finais de campeonatos mundiais e olímpicos, alguma coisa bem boa vai vir no futuro", completou.

Prata no feminino

Esta foi a quarta medalha da natação brasileira no dia. Gabrielle Roncatto e Brandon Almeida conquistaram bronze no 400m livre, feminino e masculino, respectivamente. O Time Brasil também levou a prata no revezamento 4x200 livre feminino.

O Brasil foi representado por Maria Fernanda, Nathalia Almeida, Stephanie Balduccini e Gabrielle Roncatto. Os Estados Unidos ficaram com o ouro, e o Canadá com o bronze.

"Acho que foi um revezamento muito bom, chegamos perto do recorde sul-americano da prova. E é um revezamento muito jovem, então, eu fico bem feliz. Acho que está todo mundo feliz. Queremos melhorar, mas estamos bastante satisfeita, brigamos com os Estados Unidos até o final, brigamos com o Canadá e trouxemos a prata", celebrou Roncatto.

Maria Fernanda, a Mafê, brincou com o fato de ter conquistado a terceira medalha de prata no Pan e lembrou o fato de ter sido a primeira a ir para a água no revezamento:

"Saio feliz! É sempre na batida de mão, muito pertinho (risos), mas um dia esse ouro chega. Estou muito feliz pelas meninas, elas nadaram hoje antes, então eu fico feliz por elas, elas fizeram uma boa competição. A Naná não ficou muito satisfeita, mas só de representar o Brasil eu sei que ela está muito feliz. Sempre é muito forte, e falei: 'tenho que entregar na frente, eu vou entregar na frente', e foi o que aconteceu. Saí muito feliz".

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.