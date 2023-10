Pan 2023: Arthur Nory se recupera e conquista prata no solo

O ginasta Arthur Nory conquistou a medalha de prata no solo, na tarde de hoje (24), no Pan 2023, em Santiago.

O brasileiro não cometeu erros na prova, e teve a apresentação - com nota 13.933 - muito comemorada por sua equipe e pelos torcedores brasileiros no estádio.

O ouro ficou para o canadense Felix Dolci, que teve nota 14.233. O colombiano Juan Larrahondo faturou o bronze, com nota 13.366.

Foi a segunda medalha de Nory neste Pan. Ele já havia conquistado o bronze na apresentação por equipes.

A boa apresentação do brasileiro mostrou sua recuperação após erros graves nas barras paralelas, durante a prova do individual geral, que tirou sua chance de classificação à Olimpíada via Jogos Pan-Americanos.

Na última posição, Yuri Guimarães chora após apresentação

Yuri Guimarães, o outro brasileiro na prova, cometeu erros durante a apresentação e ficou na última posição, com nota 11.966.

O ginasta de 20 anos chorou muito depois da prova e recebeu apoio da equipe técnica brasileira. A prova de Yuri foi uma decepção, sobretudo se considerada a ótima atuação no Mundial da modalidade, no ano passado, com nota 14.100.

