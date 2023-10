Palmeirense Luan revela inspiração em Abel Ferreira para concluir curso da CBF

Em 2022, além de conquistar três títulos com o Palmeiras, o zagueiro Luan obteve a licença B do curso de treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em entrevista concedida ao próprio clube nesta terça-feira (24), após o treino, o experiente defensor afirmou já pensar no pós-carreira.

No entanto, a conclusão do curso tem sua utilidade para os últimos anos de sua trajetória como jogador.

"É um trabalho para o presente e o futuro. Quanto mais eu entender do jogo, acredito que eu possa ser um jogador melhor. E lá na frente, quem sabe, ser um bom treinador. Esse desejo foi despertado em mim ao longo dos últimos anos", afirmou.

Luan não escondeu a influência de Abel Ferreira na decisão.

"Trabalhar com o Abel fez com que eu desejasse mais ainda conhecer e me aprofundar sobre essa profissão de treinador, entender o jogo cada vez mais. Ele sempre pede para que nós sejamos treinadores dentro de campo, então foi muito legal, um período bacana. Pude fazer as aulas online, algo diferente para nós, pois é difícil conciliar estudos com a agenda de jogos, e na minha turma tinha o Fernando Prass também", revelou.

Luan participava de aulas nas concentrações, tanto na Academia de Futebol quanto nas cidades das partidas como visitante.

"Consegui terminar e o aprendizado desse curso da CBF foi muito bacana. Mesmo que eu não consiga ser treinador lá na frente, o que eu vivi pode me enriquecer como pessoa. Quem sabe, daqui uns seis ou sete anos, quando eu me aposentar, eu possa seguir em frente em outra profissão. Esse curso te credencia a ser treinador até o sub-20. Mas meu intuito neste momento não é esse, é mais para melhorar meu jogo e pensando no futuro. Foi muito enriquecedor, fiquei muito feliz e grato de ter essa oportunidade", finalizou o zagueiro.