Palmeiras x São Paulo: saiba informações e prováveis escalações do Choque-Rei pelo Brasileirão

Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar após o embate das quartas de finais da Copa do Brasil. O confronto, pela 29ª rodada do Brasileirão, está marcado para acontecer nessa quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

No duelo pela copa nacional, o Tricolor venceu os dois jogos e confirmou a vaga para a semifinal. Posteriormente, os comandados de Dorival Jr. se sagraram campeões da competição.

Já garantido na Libertadores e próximo de confirmar a presença na Série A, o São Paulo busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão 2023. Em 13 jogos, foram seis empates e sete derrotas, com a segunda pior campanha fora de casa, acima apenas do Coritiba.

Para acabar com o jejum, o São Paulo não contará com Pablo Maia, suspenso por acúmulo de cartões. Apesar de terem evoluído na recuperação, Arboleda e Luan devem continuar fora.

Os lesionados Galoppo, Marcos Paulo, Igor Vinícius, Calleri e Moreira também estão fora do Choque-Rei. Assim como Patryck, que está disputando o Pan-Americano, em Santiago, no Chile.

Em compensação, Dorival Jr. contará com o retorno de Caio Paulista, que cumpriu suspensão na última rodada. Com 38 pontos, o São Paulo está na décima colocação do Brasileirão.

Pelo lado do Palmeiras, a grande novidade é o retorno de Abel Ferreira. Após cumprir suspensão de dois jogos por insinuar 'roubo' contra o Alviverde, durante a partida contra o Grêmio, o técnico português volta ao comando do clube palestrino.

O Verdão inicia a rodada com 47 pontos conquistados, na quarta colocação, com campanha de 13 vitórias, oito empates e sete derrotas. 12 pontos atrás do líder Botafogo, a briga do time da Barra Funda é com garantir a vaga direta na Libertadores do ano que vem.

Para o clássico, a tendência é que Abel mantenha a variação tática que deu certo contra o Coritiba. A boa notícia é o retorno do suspenso Endrick, que cumpriu punição pelo acúmulo de cartões amarelos.

"É sempre difícil perder como foi nessa última sequência nossa, mas fizemos um jogo bom fora de casa e isso vai dar confiança para o time. A gente vem fazendo as coisas da melhor forma, trabalhando bem, e vamos continuar nesta pegada na quarta-feira, em casa, com o apoio da nossa torcida. Vamos dar o nosso melhor dentro de campo para sair com os três pontos", afirmou Richard Ríos.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 25 de outubro 2023 (quarta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Breno Lopes (Artur) e Endrick.



Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Caio Paulista; Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez; Lucas e David



Técnico: Dorival Jr.