Palmeiras vende 19,3 mil ingressos para clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão

O Palmeiras atualizou a parcial e, nesta terça-feira (24), divulgou quantos ingressos foram vendidos para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Verdão tem Choque-Rei pela frente no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela competição nacional de pontos corridos. O objetivo do Alviverde é se consolidar no G4 da tabela.

Até às 10h25 (de Brasília) desta terça-feira, o clube palestrino divulgou que 19.300 ingressos foram comercializados para o embate.

O número de bilhetes vendidos segue abaixo das expectativas. Há a previsão de que o estádio não fique lotado para o clássico.

Vale lembrar que o sistema de reconhecimento facial, para entrada no estádio, já está sendo utilizado em todos os setores do Allianz Parque ? a medida foi tomada para coibir a ação de cambistas nos arredores da casa palmeirense.

Confira os preços dos ingressos para Palmeiras x São Paulo:

Gol Norte: R$ 100,00



Gol Sul: R$ 140,00



Central Leste: R$ 180,00



Central Oeste: R$ 200,00



Superior Norte: R$ 110,00



Superior Sul: R$ 110,00



Superior Leste: R$ 120,00



Superior Oeste: R$ 120,00