Por que seca de gols de Rony não preocupa o Palmeiras e o próprio atacante?

Rony completou dez jogos no Palmeiras sem marcar gols. O atacante não foi titular da equipe na vitória por 2 a 0 contra o Coritiba, fora de casa, no último domingo (22), pelo Brasileirão, mas atuou por 33 minutos na etapa final e não conseguiu balançar a rede. O último gol do camisa 10 aconteceu no dia 23 de agosto, na vitória por 4 a 0 contra o Deportivo Pereira, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo assim, clube e jogador têm motivos para acreditar que as coisas podem mudar.

O que aconteceu?

Não é só Rony que vive momento ruim no Palmeiras. A reportagem apurou que o mau momento da equipe também acaba afetando as atuações do camisa 10. Nos últimos onze jogos, o Palmeiras só marcou sete gols — sendo dois deles no jogo contra o Coritiba, mas sem gols de atacantes (Gómez e Piquerez marcaram). Ou seja, todo o setor ofensivo vive um problema neste momento da atual temporada.

Atletas inseguros com falta de resultados. Como publicou o colunista Danilo Lavieri na semana passada, nomes como Weverton, Gustavo Gómez, Murilo e Raphael Veiga são vistos no clube como 'inseguros' no atual momento. Eles não estão repetindo as mesmas atuações que de outros momentos da temporada.

Rony já passou por momentos como esse no Palmeiras e deu a volta por cima. Quando chegou ao Palmeiras em 2020, Rony demorou 22 jogos para anotar pela primeira vez e era muito criticado pela torcida. No entanto, ele se tornou fundamental na equipe desde a chegada de Abel Ferreira, teve grande importância nos dois títulos recentes da Copa Libertadores e a torcida passou a abraçá-lo durante a 'saga' em busca do gol de bicicleta.

Blindado das críticas? Após a derrota para Santos, quando Rony não jogou bem e foi muito criticado pela torcida, o atacante limitou os comentários em publicações nas suas redes sociais. Antes disso, qualquer torcedor poderia comentar as fotos do atleta, e a maioria deles eram criticando o desempenho do jogador e a falta de gols. O UOL conversou com estafe do atleta, que ressaltou que foi apenas uma opção, e não para blindar o jogador.

Palmeiras não está preocupado com a situação de Rony. O clube entende que é um momento delicado na atual temporada após a queda para o Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores e a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro mais distante. Sendo assim, é natural uma queda de rendimento dos jogadores pelo peso emocional dos resultados adversos. Além disso, a tranquilidade do Palmeiras com a situação passa por tudo que o camisa 10 fez nos últimos anos com a camisa da equipe.

Rony já foi decisivo contra o São Paulo

Rony comemora gol do Palmeiras sobre o São Paulo, pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O próximo compromisso do Palmeiras é o clássico contra o São Paulo, na quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. Rony foi quem deu a vitória ao Alviverde por 1 a 0 contra o Tricolor do Morumbi, fora de casa, na 4ª rodada do Paulistão do ano passado.

