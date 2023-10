Palmeiras: Leila nega conflito de interesses e diz que time terá 2 estádios

Do UOL, em São Paulo (SP)

Leila Pereira negou o possível conflito de interesses existente por ela comandar o Palmeiras e também ser a dona das empresas que patrocinam o clube.

A fala da mandatária aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo na noite de ontem. Leia a íntegra do discurso da presidente clicando aqui.

O que ela disse?

Uma outra questão é a Arena Barueri. Nós pegamos a concessão por 35 anos. Vamos explorar a Arena Barueri. Já ouvi pessoas dizendo por que eu vou tirar o Palmeiras do Allianz para ir para Barueri. Eu nunca vou fazer isso. Aqui é a casa do Palmeiras. Mas, por conta dos shows, nós vamos a Barueri. O Palmeiras não vai pagar aluguel, mas vão falar de conflito de interesses, não vamos pagar nada. Tem clubes que não têm estádio nenhum Leila Pereira.

O Palmeiras, enquanto eu for presidente, vai ter dois. Eu pergunto a vocês: em que momento, desde que eu assumi, que eu dei qualquer prejuízo ao Palmeiras? Nunca. Eu sempre estive aqui para colaborar. Por isso que me dói ver algumas críticas de criar crise onde não existe. Temos que continuar unidos. Tenho uma centena de companheiros aqui que estão do meu lado. Eu peço a vocês, queiram criticar, mas contribuindo. Qualquer outra gestão teria jogado fora tudo o que foi feito e teria começado a minha gestão. Ótimo que peguei o carro andando e acelerei e vou acelerar mais ainda. É para isso que eu luto Leila Pereira.

Conflito de interesses?

A presidente do Palmeiras é constantemente criticada pela oposição por conflitos de interesse na sua gestão. Além de ser a mandatária do time e dona da patrocinadora, ela também é credora do Alviverde e dona da Placar Linhas Aéreas, empresa que comprou um avião e fornece viagens que por enquanto são gratuitas para a delegação palmeirense.

Em sua defesa, Leila diz que tira dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube com reformas como a da piscina, para a realização de eventos como a festa de aniversário do clube que teve a presença de Michel Teló, além de fazer o time economizar com os voos fretados.

O caso mais recente foi a compra da licitação aberta para a concessão da Arena Barueri pela Crefipar, uma outra empresa do Grupo Crefisa.

O prazo será de 35 anos. O contrato prevê uma série de contrapartidas, como modernização do estádio e melhorias no gramado. A Crefisa terá o direito de explorar comercialmente a arena