Opção para o Choque-Rei, Méndez não entra em campo pelo São Paulo há três meses

O técnico Dorival Júnior terá obrigatoriamente que fazer uma modificação no meio de campo do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras, amanhã (25). Isso porque, o volante Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

Assim, com Luan sendo dúvida devido a dores musculares, o treinador tricolor tem como opção de origem para primeiro volante o equatoriano Jhegson Méndez. No entanto, o jogador de 26 anos não entra em campo há três meses.

A última partida disputada pelo atleta foi no dia 25 de julho. Na ocasião, ele disputou nove minutos na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no embate de ida da semifinal da Copa do Brasil. Desde então, mesclou jogos no banco de reservas ou até mesmo sem ser relacionado.

O último compromisso de Méndez como titular, por sua vez, aconteceu em 16 de julho, na goleada por 4 a 1 sobre o Santos, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Méndez perdeu espaço com Dorival Júnior no São Paulo

Contratado no início da temporada a pedido de Rogério Ceni, o volante chegou com status de titular após fazer boa Copa do Mundo com a seleção do Equador. Após começo promissor no Tricolor, o jogador, que desperdiçou o último pênalti na eliminação da equipe para o Água Santa, nas quartas do Paulistão, foi perdendo espaço até ser praticamente 'esquecido' por Dorival Júnior.

Desde a chegada do comandante, Jhegson Méndez disputou apenas nove dos 44 duelos realizados pelo time. Destes, quatro foram como titular, ficando os 90 minutos em campo em apenas duas oportunidades. Ao todo, o jogador atuou por 364 minutos com Dorival Jr.

Devido ao momento atravessado pelo equatoriano, a tendência é que o técnico são-paulino opte por escalar Gabriel Neves na função, ao lado de Alisson. Apesar de não ter desempenhado bem quando acionado como primeiro volante, o uruguaio tem recebido bem mais chances na temporada.

Com mais um treino antes do próximo compromisso, Dorival espera a definição da situação de Luan para resolver esse 'problema' no meio de campo tricolor. Amanhã, o São Paulo tem clássico contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O embate é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

