'Não é uma história engraçada', diz Denilson sobre disputa com Belo

O ex-jogador Denilson compartilhou detalhes da disputa judicial com o cantor Belo, que durou mais de 20 anos, em entrevista ao "Jota Jota Podcast".

O que aconteceu

Denilson disse que a disputa com Belo não era uma história engraçada e que tratava-se de um assunto sério, apesar dos memes criados em cima do assunto nas redes sociais.

O comentarista da Band chegou a cantar um trecho de uma música do Belo durante o podcast, indicando que houve uma reconciliação entre eles.

Não é uma história engraçada, nem rápida, mas tomou uma proporção equivocada. Porque o certo, é certo. E o que é errado, é errado. Esses valores precisam ser falados. Quando você assume um compromisso contratual, já está difícil. Mas se você tem um papel assinado, um documento, e você não honra, você tem que pagar uma multa rescisória. É coisa simples. E isso não aconteceu. Se estendeu durante 20 anos. Virou meme, né? Virou uma brincadeira. Em um assunto que é extremamente sério. Denilson

O ex-jogador também reconheceu que o acordo foi benéfico tanto para ele quanto para Belo, ao contrário do que ele disse em outra entrevista — de que seria mais favorável ao cantor.

Depois que eu dei essa entrevista, eu percebi que estava equivocado. Acho que moralmente foi bom para mim. Moralmente também foi bom para ele. Ele vai seguir fazendo a vida dele e eu vou seguir fazendo a minha vida. Mas, eu acho que para o público do Belo, para os fãs do Belo, e para o meu público, as pessoas que me admiram, eu acho que foi uma coisa muito legal. Denilson

Relembre o caso

A disputa entre Denilson e Belo teve início no início dos anos 2000. Em 1999, o então atacante do Bétis adquiriu os direitos comerciais do grupo Soweto — Belo era vocalista do grupo.

Porém, o artista de pagode deixou o grupo no ano seguinte para trilhar carreira solo e não pagou uma multa contratual ao atleta, o que fez Denilson processar Belo. A Justiça condenou o artista a indenizar o ex-amigo.

Desde então, a dívida foi aumentando e chegou ao valor final de R$ 7 milhões.

Recentemente, Denilson e Belo chegaram a um acordo para o pagamento da dívida, encerrando a longa batalha legal.