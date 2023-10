Mudanças de Ramón Díaz no time do Vasco contra o Flamengo geram críticas de ex-ídolos: "O time caiu"

O técnico Ramón Díaz é bem avaliado por boa parte da torcida do Vasco. No entanto, as maiores críticas direcionadas ao argentino se devem a erros de estratégias nas alterações feitas durante os jogos.

Alguns vascaínos ilustres decidiram expor a insatisfação após o clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino perdeu por 1 a 0 no Maracanã.

O ex-atacante Edmundo reclamou da entrada do volante Jair na vaga de Zé Gabriel.

"As mudanças do Ramón Díaz são trágicas. E olha que gosto dele. Com a entrada do Jair, que não consegue compor a zaga, e a saída do Zé Gabriel, que é um dos atletas com mais fôlego, mais físico, o time caiu", afirmou o ex-jogador em entrevista ao canal O Almirante.

Já em seu canal no YouTube, o ex-técnico Joel Santana criticou a proposta defensiva do time em alguns momentos.

"O Vasco tomou o gol e foi para cima. Mas jogou acovardado o tempo todo. Quando mudou era tarde. Se o Flamengo tem um time melhor, você não pode ficar esperando. Ele (Ramón Díaz) é fraco", declarou o ex-comandante.

Após o descanso da última segunda-feira, com atividades leves, o elenco do Vasco voltou a trabalhar nesta terça-feira, de olho no embate contra o Internacional, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), em São Januário. Ramón Díaz, porém, só deve definir a escalação na atividade desta quarta-feira.