Mendoza é cobrado por torcedor do Santos e rebate: 'Cala a boca'

O atacante Stiven Mendoza foi cobrado por um torcedor do Santos na última segunda-feira, devido ao mau momento da equipe no Campeonato Brasileiro. O santista reclamou da situação do time na tabela e pediu mais empenho nas próximas partidas.

No vídeo que circula pelas redes sociais, o torcedor se aproxima com uma raquete de tênis na mão e critica as últimas atuações do colombiano, que está sentado em uma poltrona e rebate: "Você entende de futebol? Você joga tênis".

Em um certo momento, o santista chega a alegar que Mendoza está no clube "só pelo dinheiro". Incomodado, o atleta faz um sinal de joia com a mão e responde, discutindo com o torcedor: "Você não está falando com seus amigos, cala a boca".

"Vamos jogar, c... Vamos jogar, vamos ganhar. Olha a situação do time. Vamos jogar, vamos correr. Você jogou mal contra o Bragantino, irmão, perdeu todas", provocou o torcedor.