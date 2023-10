Luciano e mais: onde estão os jogadores da última seleção que disputou Pan

A seleção brasileira de futebol masculino iniciou mais uma jornada ontem (23) nos Jogos Pan-Americanos. O time voltou a disputar o torneio depois de oito anos - a última participação foi na edição de 2015, pois a equipe não se classificou ao Pan em 2019.

Incluindo nomes como Luciano, Tinga e Luan, 18 jogadores brasileiros foram convocados para representar o Brasil, que ficou com a medalha de bronze no Pan de Toronto, em 2015. Confira abaixo como está a situação de cada um deles hoje em dia.

Goleiros

Andrey

Titular na campanha brasileira, Andrey despontou como uma grande revelação do Botafogo no começo da década. Porém, o goleiro não vingou e rodou por vários clubes até chegar ao Inter de Lages-SC, seu time atual.

Jaccson

Revelado pelo Internacional, Jaccson atuou pouco pelo Colorado e foi muitas vezes emprestado até encerrar seu vínculo com o clube. Hoje, joga no Pelotas.

Laterais

Gilberto

O lateral-direito Gilberto vinha de boas temporadas no Botafogo e garantiu uma ida ao futebol italiano após o Pan. O defensor 'flopou' na Fiorentina e voltou ao Brasil para atuar por Vasco e Fluminense. Entre 2020 e 2022, retornou à Europa para atuar no Benfica. Está no Bahia atualmente.

Tinga

Tinga já atuava no Fortaleza na época, mas ainda não tinha engrenado. Depois de empréstimos para Bahia e Juventude, ele retornou ao Tricolor de Aço, em 2018, e se consolidou como um dos principais defensores do futebol brasileiro.

Tinga, do Fortaleza, comemora seu gol contra o Corinthians, pela Sul-Americana Imagem: Lucas Emanuel/Agif

Vinícius

O lateral-esquerdo Vinícius saiu da base do Cruzeiro sem jogar profissionalmente. Na época transferido para a Lazio-ITA, ele acumulou passagens em diversos clubes de médio escalão da Europa. Em sua volta ao Brasil, passou por Chapecoense, Botafogo-SP e Joinville, antes de assinar com o modesto Hamrun Spartans, de Malta.

Euller

Euller estava em alta na lateral-esquerda do Vitória, quando foi convocado. Deixou o clube em 2017, passou pelo futebol japonês, saudita e até do Chipre. Hoje atua pelo Marítimo, de Portugal, como atacante.

Zagueiros

Bressan

O Grêmio buscou Bressan na base do Juventude em 2013 e contou com o jogador até 2019 - na época do Pan, ele estava emprestado ao Flamengo. Jogou no Dallas-EUA, Avaí e disputa a atual temporada pelo Nantong Zhiyun, da China.

Gustavo Henrique

Menino da Vila, Gustavo Henrique esteve no Santos de 2011 até 2019, quando assinou com o Flamengo. Depois, foi ao Fenerbahce, a pedidos de Jorge Jesus, com quem trabalhou no Fla. Com a saída do técnico português, o defensor perdeu lugar e foi vendido ao Valladolid-ESP.

Luan

Luan foi apontado como uma das grandes joias do Vasco, onde atuou de 2011 a 2016. O zagueiro foi contratado pelo Palmeiras em 2017 e segue no clube até hoje. Por lá, soma mais de 200 partidas e tem sete títulos conquistados.

Luan comemora gol marcado para o Palmeiras Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Meio-campistas

Bruno Paulista

O volante Bruno Paulista não vingou como era esperado em seu início no Bahia. Ele já estava vendido ao Sporting durante o Pan. Após ser pouco aproveitado em Portugal, foi emprestado ao Vasco e ao Londrina, mas não foi bem em ambos. Hoje está sem clube, após passagens por Paysandu (2021) e CRB (2022).

Barreto

Meio-campista promissor do Criciúma à época, Barreto passou por alguns clubes antes de acertar com o Botafogo, em 2021. Ficou duas temporadas no Glorioso e foi cedido ao RWD Molenbeek-BEL. Retornou ao Criciúma neste ano.

Eurico

Eurico surgiu no Cruzeiro, mas não se firmou após o Pan. O meia está fazendo carreira em Portugal desde 2020 - primeiro pelo Alverca e hoje pelo Anadia -, depois de rodar em alguns clubes no Brasil, como Ponte Preta e Náutico.

Rômulo

Com 20 anos, Rômulo foi o grande nome do Bahia na temporada 2015. Porém, ele não manteve a regularidade e acabou deixando o clube em 2017, para atuar no Busan IPark, da Coreia do Sul. Depois, foi para o Chengdu Rongcheng FC, onde está até hoje.

Dodô

Revelado na base do Atlético-MG, Dodô começou voando no Galo entre 2014 e 2015, mas perdeu espaço posteriormente. Passou por alguns times no Brasil, antes de atuar no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos. Voltou ao Brasil este ano, para jogar no Atlético-GO.

Atacantes

Luciano

Vindo do Avaí, Luciano era um "reserva de luxo" no Corinthians, entre 2014 e 2016. Em 2017, ocorreu uma debandada no elenco corintiano e o atacante foi para o Leganés-ESP. Ainda passou por Panathinaikos, Fluminense e Grêmio, mas reencontrou o bom futebol no São Paulo. Desde 2020 no Tricolor, o atleta, hoje com 30 anos, é peça importante no time de Dorival Jr.

Lucas Piazon

Cria de Cotia, Piazon apareceu cedo no São Paulo e acumulou passagens em seis países diferentes na carreira, mas sem engrenar em nenhum. Em seu tour na Europa, destacam-se as passagens no Chelsea, Málaga, Eintracht Frankfurt e Braga, seu clube atual. Disputou as temporadas de 2022 e 2023 pelo Botafogo.

Lucas Piazon assinou com o Braga até 2025 Imagem: Reprodução/SCBraga

Clayton

Pouco antes do Pan, Clayton fez bons jogos pelo Figueirense. Em seguida, acertou com o Atlético-MG e foi emprestado para Corinthians, Bahia e Vasco. Ainda teve rápidas passagens por Dinamo de Kiev, CSA e Londrina, antes do Hercílio Luz, seu atual clube.

Erik

Em 2015, Erik era um dos principais atacantes do futebol brasileiro, jogando pelo Goiás. Cogitado em vários times ao final da temporada, ele foi comprado pelo Palmeiras, mas não manteve o mesmo nível. Em 2017 e 2018, passou por Atlético-MG e Botafogo. Desde então, dedica sua carreira ao futebol asiático. Seu clube atual é o Machida Zelvia-JAP.