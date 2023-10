Luan se isola no top 10 de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras no século XXI

O zagueiro Luan voltou a ganhar chance na equipe do Palmeiras após três jogos para formar o trio de zaga ao lado de Gustavo Gómez e Murilo, na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba. Com o triunfo conquistado no Couto Pereira, o camisa 13 se isolou no top 10 de jogadores com mais vitórias pelo clube no século XXI.

Luan desempatou com Gustavo Scarpa, Felipe Melo e Willian Bigode, todos ex-Palmeiras, que tinha 136 e chegou aos 137 triunfos pelo clube que defende desde 2017. Pelo Verdão, Luan tem 233 jogos e oito gol marcados.

Antes de entrar em campo neste domingo, Luan tinha disputado sua última partida no dia 1° de outubro, na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, quando o técnico Abel Ferreira mandou a campo um time reserva, já que o jogo antecedia a volta das semifinais da Libertadores.

Nesta temporada, Luan disputou 35 jogos, sendo 30 como titular. No início da temporada, o zagueiro foi acionado para substituir Murilo, que sofreu uma luxação no ombro, e foi desfalque por dois meses.

Se Abel Ferreira e sua comissão optar por seguir a mesma formação de três zagueiros, Luan pode voltar a campo nesta quarta-feira, quando o Palmeiras recebe o São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.