Lista de jogadores da NBA apresenta recorde de 125 atletas estrangeiros

A NBA anunciou nesta terça-feira, noite de abertura da temporada 2023/2024, que a liga tem um recorde de 125 jogadores estrangeiros de 40 países e territórios em seis continentes, incluindo um número recorde de atletas do Canadá, com 26, e da França, com 14.

Isto marca a terceira temporada consecutiva em que as escalações da noite de abertura apresentam pelo menos 120 jogadores estrangeiros e a 10ª temporada seguida em que as escalações da noite de abertura possuem pelo menos 100 estrangeiros. Todas as 30 equipes apresentam ao menos um jogador internacional. O recorde anterior de jogadores internacionais (121) e o recorde atual de países e territórios representados (42) foram estabelecidos no início das temporadas 2021/2022 e 2017/2018, respectivamente.

Também pela 10ª temporada consecutiva, o Canadá é o país mais representado fora dos EUA, seguido pela França, Austrália (nove jogadores), Sérvia (sete jogadores) e Alemanha (seis jogadores).

Nigéria e Turquia têm cinco jogadores cada. Há 64 jogadores europeus na escalação da noite de abertura, incluindo quatro membros do All-NBA Team 2022/2023: Giannis Antetokounmpo, campeão da NBA de 2021 e duas vezes MVP/Milwaukee Bucks/Grécia laços com a Nigéria), Luka Don?i?, da Eslovênia, quatro vezes membro do NBA All-Star'e All-NBA First Team (Dallas Mavericks), o sérvio Nikola Joki?, campeão da NBA de 2023 e duas vezes MVP da NBA (Denver Nuggets), e Domantas Sabonis, da Lituânia, três vezes NBA All-Star (Sacramento Kings). Há também 15 jogadores da África, incluindo o 'MVP' da NBA da Kia de 2022/2023, Joel Embiid (Philadelphia 76ers - Camarões).

Os Mavericks e o Oklahoma City Thunder apresentam oito jogadores internacionais cada, seguidos pelo Toronto Raptors e pelo San Antonio Spurs com sete cada. O Boston Celtics e o Phoenix Suns têm seis cada um.