Leila diz que não desrespeitou o Palmeiras: 'Não joguei história no lixo'

Leila Pereira discursou por pouco mais de 30 minutos para conselheiros do Palmeiras na reunião do Conselho Deliberativo do clube na noite de ontem. O UOL teve acesso ao discurso da presidente na íntegra.

A mandatária se defendeu das críticas pelas falas polêmicas na última entrevista coletiva que ela deu na Academia de Futebol — que incomodou muitos dirigentes —, falou sobre os possíveis conflitos de interesses por dirigir o clube e ser dona de empresas que patrocinam o mesmo, e as promessas que ela não teria cumprido desde que assumiu.

Veja o discurso completo de Leila Pereira

"É uma oportunidade muito interessante para mim poder falar diretamente com os conselheiros. Não que vocês tenham visto ou ouvido palavras minhas, por que é muito comum, em entrevistas, que a gente dirigente concede, as pessoas veem pedacinhos, às vezes não têm a paciência de verem como um todo para exatamente captar o que foi falado. Não ir pela cabeça de interpretações de jornalistas ou de pessoas que querem difamar nossa gestão".

Única mulher em um ambiente machista

"Eu começo as minhas palavras, eu sou uma pessoa que gosto muito de filosofia. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, um alemão, que ele sempre diz e é uma questão que eu faço para vocês: quanta verdade vocês conseguem suportar? Por que eu acho que o grande problema, eu tenho dois problemas como dirigente de futebol: primeira delas, eu sou mulher em um universo totalmente machista, presidente deste clube gigante no meio de clubes de Série A e B não existe nenhuma outra mulher".

"Vocês têm médicas, professoras, deputadas, senadoras, juízas, mas, hoje, presidente de clube de futebol, só Leila Pereira. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho outra grande dificuldade, eu acho essa pior de todas: eu falo a verdade. Eu não tenho medo da verdade. A minha vida é transparente. Eu só vim colaborar com o Palmeiras em 2015 porque eu tinha certeza absoluta de que eu poderia colaborar com o nosso clube. Em momento algum, eu falei que o Palmeiras foi criado a partir de 2015. Interpretam de uma forma extremamente vil, má, a atitude de uma pessoa que só vem colaborar com o nosso clube".

Falas polêmicas em última coletiva

"Quando eu falo da situação do Palmeiras como estava anteriormente era a verdade. Eu não menti em nenhum ponto. Eu não joguei a história do Palmeiras no lixo. Nunca. Eu vim para colaborar com o nosso clube. E relembrar momentos passados, momentos difíceis, é extremamente importante. É importante sim. A gente não pode esquecer, não é para esquecer. Para que a gente não queira que isso volte nunca mais".

"Então, falar das nossas mazelas, dos nossos insucessos, é para tornar vivo que não queremos mais aquilo para gente. Então, para deixar claro, mente quem diz que a Leila deu entrevista dizendo que o Palmeiras existe a partir de 2015. É mentira, eu nunca falei isso. Nunca desrespeite a história do Palmeiras. Tanto é que as minhas marcas, que existem há 60 anos, eu tenho profundo orgulho de estampa-las no uniforme do clube que eu amo".

Honra em presidir o Palmeiras

"É a maior honra ser presidente do clube que eu amo. É a maior honra da minha vida e ter conseguido com o apoio de vocês. Sem o voto do associado eu não estaria aqui. O Palmeiras é maior do que todos nós. Alguns jornalistas que dizem que a Leila é maior do Palmeiras, nunca. Ninguém é maior do que o Palmeiras. Leila não é dona do Palmeiras. E eu nunca me coloquei como dona, eu sou dona das minhas empresas, aqui do Palmeiras, jamais. Nenhum de nós somos donos. Todos somos os donos do Palmeiras e é para eles que precisamos dar satisfação".

"Eu começo a minha fala com um misto de revolta. Todos aqui são inteligentes. E sabem exatamente que o que eu falo é a mais pura verdade. É aquele negócio: relembrar os momentos bons, todos relembram. Quando são as mazelas, as adversidades, ninguém quer lembrar. Quem desrespeitou o Palmeiras foi quem colocou o Palmeiras nesta situação que nós éramos no passado. Esses sim desrespeitavam a história do Palmeiras. Eu não, jamais".

Não existe crise no Palmeiras

"Mais um pouco à frente, algo que me chama a atenção, essa crise que estão querendo criar. Engraçado que essa crise se aflorou quando passamos a viver a turbulência no futebol. É inconcebível, é sempre assim. Quando tem uma turbulência no futebol, surgem os criadores de crise. O Palmeiras nunca esteve em uma situação tão privilegiada. É impossível conquistar todos os títulos todos os anos. É impossível, não vamos conseguir".

"Futebol é como a vida com altos e baixos. Acertamos e erramos. Estamos atentos para aprender com os erros. Eu tenho inteligência suficiente para entender quem está criticando para ajudar e quem está criticando para destruir. Aqui não tem nenhum bobo. Se eu cheguei aqui acho que eu devo ter alguma qualidade, apesar de que aqui passaram outras administrações catastróficas. Mas, não pode falar por que queremos esquecer. Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer para que não volte".

Leila avalia que não errou em última coletiva

"Então, com relação a minha entrevista, que eu assisti mais de seis vezes, e em nenhum momento eu consegui ver uma vírgula que eu tenha desrespeitado a história do Palmeiras. Vi diversas vezes, interpretaram de uma forma criminosa algumas palavras, de que eu disse que se eu sair do Palmeiras, o Palmeiras volta à segunda divisão. Eu não falei isso. Em nenhum momento. Eu disse foi o seguinte se o próximo presidente não seguir essa linha de responsabilidade, transparência, o Palmeiras volta a ser o que era em 2014".

"E eu não retiro nada o que eu disso. É nisso que eu acredito. Se eu não seguir essa linha que eu herdei do glorioso e vitorioso Mauricio Galiotte, todos os profissionais da gestão do Mauricio seguiram por que eu entendi que são competentes e profissionais. As pessoas falam muito do Anderson Barros, ele só ganhou nove títulos. É muita coisa gente. Então por causa de uma turbulência no futebol eu mando todo mundo embora? Não vou fazer isso. Eu sei onde eu quero chegar. Muito cuidado com essas interpretações criminosas que fazem das palavras da presidente. Eu jamais denegri a imagem do Palmeiras. Por que eu sou representante de 20 milhões de torcedores. O que eu faço é colaborar".

"Vamos então entrar nos temas. Com relação a entrevista é esse ponto que eu queria esclarecer a vocês. Alguns pontos que eu ouvi, outros que não ouvi, mas queria esclarecer, tem a ver com os contratos. Gente, eu não aguento mais ouvir falar em conflito de interesses. Desde que eu fui candidata eu escuto esse conflito de interesses. Eu fui procurar no código de ética da CBF se existe conflito de interesses e não há. Isso é claro. Patrocinador pode ser presidente. Gostaria de ver um fato concreto de conflito de interesses. Vão falar da dívida do Palmeiras com a Crefisa, também não aguento mais falar nisso. Esses contratos não só são com a Crefisa. O Palmeiras tem que honrar os contratos com todas as empresas. Isso foi determinado na gestão do Maurício. Eu só estou seguindo. O Palmeiras vende atleta? Para a Crefisa. Ganha títulos? Esses bônus pagam a Crefisa. Muitas vezes, a própria Crefisa para a Crefisa".

Avião comprado para uso do Palmeiras

"Está correto com o COF, que fiscaliza, analisa, não tem problema algum. Agora tem a história da Placar. Nós adquirimos essa aeronave para o Palmeiras usar. Se eu não fosse presidente do Palmeiras, eu não teria adquirido. Nenhum clube do mundo o presidente compra o avião para que seja utilizado pelo clube. Eu fiz para colaborar com o Palmeiras. Até hoje, o Palmeiras não pagou um centavo. Foi uma economia de R$ 3 milhões. Algumas pessoas dizem que eu uso a marca Palmeiras para divulgar minha companhia aérea. Quando o Palmeiras freta um avião da GOL, o clube paga R$ 1 milhão para viajar com o avião da GOL e existe a propaganda. A diferença é que pagava para a GOL e não paga nada à Placar. Onde há conflito de interesses? Que contrato que eu vou fazer se eu disponibilizo a aeronave gratuitamente. E o seguro? Se vocês não sabem, nenhuma aeronave sai de aeroporto regularizado se você não tiver seguro. A ANAC não libera o plano de voo. É tudo 100%. Que conflito de interesse tem nesse fato? Sabe o que acontece? É muito difícil arrumar um objeto para criticar nossa gestão".

"Eu até concordo que erramos em algumas contratações. O futebol é subjetivo, é válido. Mas, essas outras críticas, falta de transparência...onde está a falta de transparência. Eu abro todos os contratos para os cofistas. O presidente do COF pode confirmar. Eu peço: abra todos os contratos para os cofistas. Eu não quero que esses contratos, no dia seguinte, estejam na empresa. Eu não escondo absolutamente nada. O que eu não quero é contrato na imprensa. Eu recebi uma carta pela imprensa, respondi pela imprensa".

"Minha gestão é extremamente transparente. Eu não sou uma pessoa vingativa. Em hipótese alguma, mas eu também não vou deixar que estraguem a nossa gestão com questões bobas e infantis. Nós representamos um clube gigante. Estamos vivendo uma fase espetacular de transparência e profissionalismo. Nós somos exemplos de administração. Ficam criando crise...a oposição precisa existir, mas uma oposição responsável. Eu só estou aqui para colaborar. Eu não sou prepotente, eu falo a verdade. Tem uma outra questão que agora eu lembrei".

Reforma do parque aquático da sede do clube

"Os contratos da piscina. Eu disse na minha campanha que reformaria o parque aquático, que tem uns 70 anos, aí a imaginação vai longe...já me chegou a questão de que a preocupação de que isso se tornaria um empréstimo. Ficam enxugando gelo, cada hora inventam uma história. Esse parque aquático está sendo 100% pago pela Crefisa e isso será idêntico a academia de futebol. Aquilo lá era um galpão e por iniciativa do nosso marido fizemos o hotel".

"A contabilização será feita da mesma forma. É uma promessa de campanha que eu fiz, vou gastar alguns milhões, não digo o valor exato, mas, quando terminar essa obra, que a primeira parte deverá ser no dia 30 de novembro, e a segunda piscina deverá levar uns 4 meses. Depois de tudo feito, vocês vão saber quando tudo custou. Há 70 anos elas estão aí e eu me comprometi a reformar. Não tem empréstimo, é um patrocínio".

"Isso eu falei várias vezes, mas volto a reforçar. Com relação a SAF. Muitas pessoas dizem também que como eu tenho um apoio grande no CD, eu proporia a criação do Palmeiras em uma SAF. Acho que essa reunião está sendo gravada. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, nunca, por meu intermédio, jamais eu farei essa solicitação, esse pedido ou campanha. Eu sou totalmente contra. Um clube deste tamanho, com essa representatividade, não pode ser SAF. Nós temos que seguir com responsabilidade e transparência, por isso a minha preocupação com o futuro. Mas, transformar em SAF, nunca. Eu sou completamente contra".

Possível conflito de interesses por comprar concessão da Arena Barueri

"Uma outra questão é a Arena Barueri. Nós pegamos a concessão por 35 anos. Vamos explorar a Arena Barueri. Já ouvi pessoas dizendo por que eu vou tirar o Palmeiras do Allianz para ir para Barueri. Eu nunca vou fazer isso. Aqui é a casa do Palmeiras. Mas, por conta dos shows, nós vamos a Barueri. O Palmeiras não vai pagar aluguel, mas vão falar de conflito de interesses, não vamos pagar nada. Tem clubes que não têm estádio nenhum".

Palmeiras não terá ingressos populares

"O Palmeiras, enquanto eu for presidente, vai ter dois. Eu pergunto a vocês: em que momento, desde que eu assumi, que eu dei qualquer prejuízo ao Palmeiras? Nunca. Eu sempre estive aqui para colaborar. Por isso que me dói ver algumas críticas de criar crise onde não existe. Temos que continuar unidos. Tenho uma centena de companheiros aqui que estão do meu lado. Eu peço a vocês, queiram criticar, mas contribuindo. Qualquer outra gestão teria jogado fora tudo o que foi feito e teria começado a minha gestão. Ótimo que peguei o carro andando e acelerei e vou acelerar mais ainda. É para isso que eu luto".

"Sobre o preço de ingressos. Só 10% das pessoas que assistem o jogo no Allianz Parque pagam o preço cheio. 90% tem algum tipo de desconto. Vou dar um exemplo. Avanti Ouro está em torno dos R$ 145. Se o Palmeiras jogar três vezes no mês, isso dá uns 40, 45 reais. Vamos lá, 50 reais. É popular ou não é? É leviano falar que os preços são exorbitantes. É leviano. 90% das pessoas que entram no Allianz tem algum tipo de desconto. Claro que é popular".

"A gente não pode entrar nessa conversa de jornalistas que querem destruir nossa gestão. É popular sim. Quem não pode pagar R$ 50 para ir ao Allianz Parque, não vai. Não pode. É uma conta que não fecha. O torcedor quer reforço, quer que eu renove, e como que eu renovei? Eu paguei com aumento salarial. Quer ingresso grátis...criamos a camisa do torcedor, temos os produtos licenciados com valores acessíveis. Como que eu vou pagar essa conta se eu não tenho receita. Parem com esse discurso populista".

"Esse discurso populista não paga as contas do Palmeiras. Falam que eu só penso em dinheiro, mas como que eu compro e renovo com jogador? São esses pontos que eu queria falar com vocês e eu quero encerrar dizendo o seguinte. Uma das maiores virtudes que eu vejo no ser humano é a coragem. E, nesse meio que eu vivo, eu tenho que ter muito mais coragem. Eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu não tenho convicções, eu mudo de ideia toda hora".

"Eu tenho coragem de ser a presidente desse clube gigante. Pode ter certeza absoluta, nós sabemos onde queremos chegar. Não serão 40 o número que for de pessoas que vão nos tirar do nosso caminho. A minha força não é bruta, mas tenho força para seguir no meu caminho. Eu não desisto em hipótese alguma. Eu sei que vocês estão do meu lado. Muito obrigado".