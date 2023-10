Leila choca, deixa torcida do Palmeiras sem palavras e anuncia NOVO ESTÁDIO

Do BOL, em São Paulo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu críticas sobre um possível conflito de interesses ao comandar o clube e ser proprietária das empresas que o patrocinam. A declaração ocorreu durante a reunião do Conselho Deliberativo, conforme reportagem dos jornalistas Danilo Lavieri e Flavio Latif no portal UOL.

Leila Pereira abordou a questão da Arena Barueri, cuja concessão foi adquirida pelo clube por 35 anos. Ela afirmou que a intenção não é transferir o Palmeiras do Allianz para Barueri, mas utilizar o local para eventos, especialmente shows, sem custos de aluguel para o clube. A presidente ressaltou seu compromisso com o Palmeiras, assegurando que, durante sua gestão, o clube terá dois estádios.

A dirigente enfrenta críticas recorrentes por possíveis conflitos de interesse, dado seu papel como mandatária do time, proprietária da patrocinadora e credora do clube. Além disso, Leila Pereira é dona da Placar Linhas Aéreas, empresa que fornece viagens gratuitas para a delegação palmeirense em um avião adquirido.

Em sua defesa, Leila argumenta que contribui financeiramente para o clube, financiando reformas, eventos e economizando em voos fretados. Recentemente, a compra da licitação para a concessão da Arena Barueri pela Crefipar, outra empresa do Grupo Crefisa, gerou controvérsias. O contrato de 35 anos inclui contrapartidas como modernização do estádio e melhorias no gramado, permitindo à Crefisa explorar comercialmente a arena.

Diante das críticas e questionamentos, Leila Pereira reiterou seu compromisso em colaborar com o Palmeiras, destacando que sua gestão acelerou o progresso do clube e enfatizando a importância da união para superar desafios.