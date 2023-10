Grupo de conselheiros pede esclarecimentos sobre contas do Santos; veja tópicos

Um grupo de conselheiros do Santos protocolou um documento na Secretaria do Conselho Deliberativo com um pedido de esclarecimentos por parte do presidente Andres Rueda sobre as contas do clube.

Ele já foi assinado por quase 70 conselheiros até a tarde desta terça-feira.

Entre os pedidos, estão informações sobre as vendas de Ângelo e Deivid Washington, ambos ao Chelsea, como quanto entrou no caixa do Peixe, quanto e onde já foi utilizado.

Também há o questionamento sobre o que foi/será feito com o valor da Brax, de R$ 25 milhões. Há uma semana, as partes fecharam um acordo de comercialização de placas publicitárias em jogos no Campeonato Brasileiro a partir de 2025.

Além disso, os conselheiros querem saber se existe um pré-acordo de venda do atacante Marcos Leonardo e a posição do funding (em junho, estava na casa dos R$ 50 milhões).

E, por fim, eles desejam confirmar a informação da antecipação de R$30 milhões referentes à participação do Santos no Paulista de 2024. Em caso afirmativo, os conselheiros pedem esclarecimentos sobre o planejamento do clube no ano que vem.

A informação da antecipação foi divulgada inicialmente pelo ge, assim como a ação dos conselheiros. Ainda não há reunião marcada entre as partes para a discussão dos pontos apresentados no documento.

O Santos passa por um momento conturbado dentro de campo, após ter sofrido uma goleada de 7 a 1 para o Internacional, no último domingo. Na zona de rebaixamento, o próximo compromisso será nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Coritiba, vice-lanterna. Os ingressos estão esgotados na Vila Belmiro.