Grêmio x Flamengo: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira pela quarta vez em 2023. A partida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), será válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e a bola rolará a partir das 21h30 (de Brasília).

O confronto será transmitido para todo o Brasil através do canal pay-per-view Premiere. Na televisão aberta, a transmissão será feita pela Globo, com exceção dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes da partida pela Gazeta Esportiva.

Esta será a quarta vez que as duas equipes se encontram na temporada. No primeiro turno do Brasileirão e nas duas partidas das semifinais da Copa do Brasil, só deu Flamengo, que, além de vencer os três jogos, anotou seis gols e não foi vazado.

O momento das duas equipes também é bastante distinto. O Rubro-Negro vem de duas vitórias consecutivas e não perde há cinco rodadas. Com 50 pontos, o Fla aparece em terceiro lugar na tabela de classificação.

O Tricolor Gaúcho, por outro lado, vem de três derrotas consecutivas e não conhece um triunfo há quatro rodadas. Nem o fator campo serve de alento para a equipe de Renato Gaúcho, já que o Grêmio não vence o Flamengo diante de sua torcida desde 2018. São seis jogos desde então, com dois empates e três derrotas.

Para completar, além do abatimento da equipe, Renato não terá à disposição um de seus principais jogadores, o centroavante Luis Suárez, suspenso pelo terceiro amarelo. Ele é o artilheiro da equipe na temporada e o líder em assistências.

Embalado com o 100% de aproveitamento nos dois jogos sob o comando de Tite, o Flamengo tem dois desfalques para a partida. Os zagueiros David Luiz, lesionado, e Fabrício Bruno, terceiro amarelo, não seguiram com a delegação para a capital Gaúcha. Pablo e Léo Pereira devem formar a dupla de zaga.

Além da nova formação na defesa, o ataque pode ser modificado em função do desgaste físico apresentado por Bruno Henrique. Com isso, Everton Cebolinha pode ganhar uma vaga entre os titulares.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO X FLAMENGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: Quarta-feira, 25 de outubro de 2023



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Luanderson Lima dos Santos (BA-Fifa)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-VAR-Fifa)

GRÊMIO: Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Josué, Villasanti, Pepê, Cristaldo e Wesley Costa; André Henrique (JP Galvão)



Técnico: Renato Gaúcho

FLAMENGO: Agustín Rossi; Wesley, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro



Técnico: Tite