Giro do Pan: Brasil garante medalhas no badminton e brilha no beisebol

O Brasil está na disputa por medalhas nesta terça-feira, no quinto dia de disputa dos Jogos Pan-americanos de Santiago. As conquistas já estão garantidas no badminton, com as duplas. No beisebol, a equipe brasileira obteve um resultado histórico contra a tradicional Cuba.

Confira resultados de destaque do Brasil nesta terça-feira

Badminton



Brasil alcançou a decisão da chave de duplas masculinas dos Jogos Pan-Americanos. Davi Silva e Fabrício Farias passaram pela semifinal ao bateu Lesvin Cordoba e Jonathan Solis por 2 a 0, parciais de 21/18 e 21/16. No feminino, Samia Lima e Juliana Vieira perderam a semifinal, mas garantiram o bronze.

Beisebol



O Brasil conquistou uma vitória histórica diante de Cuba por 4 a 2 e segue com 100% de aproveitamento na competição.

Remo



Beatriz Cardoso (single skiff) e a parceria Xavier Tuchtenhagen e Tomás Levy (double skiff) conseguiram vagas para as finais desta quarta-feira.



Tênis



Carolina Meligeni atropelou Daniela Aguilar, de El Salvador, e está nas oitavas de final da chave de simples feminina. O brasileira saiu de quadra com um triunfo por 6/0 e 6/0.