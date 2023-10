Giovanna Pedroso fala como conciliar a maternidade com o esporte

Medalhista de bronze na plataforma de 10m dos saltos ornamentais do Pan 2023, Giovanna Pedroso conversou com o UOL Esporte e comentou as dificuldades para conciliar a maternidade e o esporte de alto rendimento.

"É um assunto que me emociona muito. Só quem é mãe e quem é pai sabe o quanto é cansativo", comentou a atleta, que conquistou sua medalha em Santiago ao lado de Ingrid Oliveira.

Segundo Giovanna, não são raras as noites de sono perdidas para amamentar o filho Nicolas, o que frequentemente faz com que ela vá treinar cansada. A atleta assegura que nada disso é problema.

