Fluminense terá retorno de quatro jogadores importantes e mira reação no Brasileiro contra o Goiás

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem a chance de reencontrar o caminho dos triunfos nesta quarta-feira. O Tricolor carioca recebe o Goiás, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 29ª rodada do torneio nacional.

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz ganhou reforços. Ao todo, quatro jogadores que estavam suspensos na derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino voltam a ficar à disposição da comissão técnica. O zagueiro Felipe Melo, o lateral esquerdo Marcelo, o volante Thiago Santos e o meia-atacante Lima poderão ir a campo.

Amanhã temos nosso último jogo como mandante antes da Grande Final! Vamos encher o Raulino e apoiar o FLUMINENSE até o fim! Garanta o seu ingresso >> https://t.co/1evH5IuIhW ?: Marina Garcia/FFC pic.twitter.com/r1lKyef3Mh ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 24, 2023

Dos quatro atletas que retornam, apenas Thiago Santos não tem status de titular. Apesar disso, são grandes as chances de todos atuarem. Isso porque Diniz vem fazendo um trabalho com o elenco de olho na final da Libertadores, dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors, no Maracanã.

O atacante John Kennedy, que vem se recuperando de uma pubalgia, não treinou com o plantel e mais uma vez ficará de fora. Com 42 pontos, o Fluminense caiu para a nona posição e precisa da vitória para se reaproximar da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.