Fluminense só vai falar sobre André depois do fim da temporada

Com o começo do aquecimento da janela de transferências que se abre em janeiro na Europa, notícias de jogadores brasileiros que interessam a clubes do Velho Continente começam a pipocar. E um dos nomes mais falados é o do volante André, do Fluminense. Mas o Tricolor só cogita tocar neste assunto após a temporada brasileira se encerrar.

André é alvo de gigantes da Premier League. Arsenal e Liverpool são alguns dos nomes falados em relação ao futuro do jogador de 22 anos. O atleta chegou a ter sondagens no meio do ano, mas os cariocas não aceitaram a sua liberação.

André tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 e o Tricolor é dono de cem por cento dos seus direitos federativos, o que facilita a situação do clube em qualquer negociação com equipes de fora.

A ideia do clube é afastar rumores em um momento que o time caminha para fazer o jogo mais importante de sua história. O Fluminense decide a Copa Libertadores contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã.