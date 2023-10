Flamengo mira renovação de Gabigol após acerto com Bruno Henrique

A diretoria do Flamengo mal terminou de resolver um problema e já começou a trabalhar em outro. Isso porque, após fechar a renovação de contrato de Bruno Henrique, o clube agora quer lidar com a permanência de Gabigol. O atacante tem contrato até dezembro de 2024.

Bruno Henrique acertou a renovação de contrato por três anos em uma negociação encerrada no fim de semana. O clube, então, passou a olhar a situação de outros jogadores do plantel. Gabigol é um dos atletas com contrato se aproximando do fim. O centroavante poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho do próximo ano.

A chegada de Tite foi o gás necessário para o Flamengo avançar nas conversas com Gabigol. Isso porque o treinador entende que a permanência do artilheiro será importante para o plantel de 2024.

Ainda não houve um contato direto entre representantes de Pedro e a diretoria do Rubro-Negro carioca. Mas a tendência é que isso aconteça no mês de novembro. Por conta disso, os dirigentes ainda não falam sobre o assunto.

