Dudu lesionado e crise: veja um balanço do Palmeiras após a eliminação na Copa do Brasil

A eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil pode ter sido um divisor de águas para a temporada do Palmeiras. A queda na competição aconteceu no dia 13 de julho, após a derrota por 2 a 1 dentro do Allianz Parque.

Desde então, o Verdão soma um aproveitamento de 55%, com nove vitórias, seis empates e cinco derrotas, somando Campeonato Brasileiro e Libertadores. Pelo torneio nacional, o time do técnico Abel Ferreira era o então quinto colocado quando caiu para o rival Tricolor.

A respeito da Liberta, o Palmeiras, pelo terceiro ano seguido, chegou a eliminar o Atlético-MG nas quartas de final para enfrentar o Boca Juniors na semi. No entanto, antes do duelo com os argentinos, o Verdão teve uma perda significativa: o atacante Dudu sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco no jogo contra o Vasco.

O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de... pic.twitter.com/mmOWIbm9b3 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2023

A ausência do camisa sete e ídolo palestrino, no dia 28 de agosto, escancarou a falta de peças de reposição no elenco alviverde, principalmente no ataque. Com direito a improvisações e tentativas de Abel em achar uma solução para o esquema, o Palmeiras foi perdendo forças na temporada, que começou bem com dois títulos: Supercopa do Brasil e Campeonato Paulista.

A partir da vitória conta o Cruzmaltino, o Palestra empatou com o Corinthians, venceu o Goiás e, então, engatou uma sequência de quatro derrotas seguidas: Grêmio, RB Bragantino, Santos e Atlético-MG, voltando ao quinto lugar. No entanto, conseguiu a redenção ao vencer o Coritibapor 2 a 0, na 28ª rodada, e voltou para o G-4.

Em meio a isso, a insatisfação da torcida com a gestão da presidente Leila Pereira, e com o diretor de futebol Anderson Barros, começou a aumentar e atingiu o estopim com a eliminação na Libertadores para o Boca Juniors, na semifinal. Entre pichações nas sedes da Crefisa e coletivas polêmicas da dirigente, a relação entre as partes ficou estremecida, mas com o apoio nos jogos sem mantendo intacto.

?EXCLUSIVO: O presidente da Mancha Verde, Jorge Luís, fala sobre protesto contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras! ?? "Que ela cumpra as promessas" ??: @alejsilvestre #GazetaEsportiva pic.twitter.com/Gh0vaQztbM ? Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) October 23, 2023

Atualmente, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, 12 atrás do líder Botafogo. Diante disso, com o título nacional longe e eliminações em Copa do Brasil e Libertadores, o time de Abel Ferreira enfrenta um final de ano diferente do esperado.