Dorival explica ausência de Pato no campo e fala sobre continuidade no São Paulo: "Não está descartado"

Apesar de estar sendo pouco acionado no São Paulo, o atacante Alexandre Pato ainda pode continuar no clube em 2024. Em entrevista ao Canal do Nilson Cesar no YouTube, o técnico Dorival Júnior falou sobre a situação do atacante no Tricolor.

De acordo com o comandante, o futuro do jogador e uma possível renovação depende das atuações que ele tiver tanto nos jogos como nos treinos. Pato só tem contrato com o São Paulo até o fim de 2023 e ainda não chegou a um acerto sobre uma possível extensão do seu vínculo.

"O Pato não está descartado. Espero uma resposta dele primeiramente para que depois eu possa tê-lo em definitivo dentro de campo. Eu o respeito muito como profissional e também quero vê-lo atuando, mas preciso que ele me dê uma resposta um pouco mais contundente no dia a dia", disse.

Dorival também atribuiu o pouco espaço de Pato devido a lesão sofrida antes de acertar o retorno ao São Paulo. Quando ainda atuava pelo Orlando City, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou de quase um ano para se recuperar plenamente.

"Falei algumas vezes com ele em relação ao que nós precisávamos para que pudesse vê-lo em campo com uma confiança maior. Nós não podemos nos esquecer que o Alexandre está voltando de uma lesão muito séria que ele teve e às vezes demora. Têm jogadores que às vezes em um mês abreviam três ou quatro meses de uma possível recuperação, e outros que levam um tempo um pouco maior", explicou.

A última vez que Pato entrou em campo com a camisa tricolor foi no dia 20 de setembro, na derrota de 2 na 1 para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ele só foi relacionado para dois jogos, ficando no banco em ambos.

O jogador de 34 anos poderá ganhar outra chance de Dorival no clássico desta quarta-feira. O São Paulo enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, às 20 horas (de Brasília).