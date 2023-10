James não dava duas assistências em um mesmo jogo desde janeiro de 2021

James Rodríguez parece ter se encontrado no São Paulo. Com duas assistências, o meio-campista comandou a vitória tricolor sobre o Grêmio, no último sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O colombiano não dava dois passes para gol em um mesmo jogo há dois anos e nove meses.

A última vez que o jogador ex-Real Madrid e Bayern de Munique participou de tal maneira em tentos anotados em um único compromisso foi no dia 24 de janeiro de 2021. Na ocasião, ele atuava pelo Everton, da Inglaterra, e deu duas assistências no triunfo por 3 a 0 sobre o Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

Na partida em específico, James deu passes para conhecidos do futebol brasileiro marcarem. Aos 14 minutos do segundo tempo, ele acionou o centroavante Richarlison. Três minutos mais tarde, o toque foi para tento do zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras.

De lá para cá, sem contar o duelo diante do Grêmio, o colombiano disputou 76 partidas, divididas entre Everton, Al-Rayyan-QAT, Olympiacos-GRE, São Paulo e seleção da Colômbia. Ao todo, foram 19 gols marcados e 15 assistências.

James teve início complicado no São Paulo

Apesar da demora para engrenar pelo Tricolor, em que precisou passar por um longo período de adaptação, inclusive ficando de fora dos duelos decisivos na conquista inédita da Copa do Brasil, James vem pedindo passagem na equipe do técnico Dorival Júnior. Melhor condicionado fisicamente, o meia deve ganhar uma sequência como titular.

Com o resultado do último sábado, o São Paulo passou a somar 38 pontos no Campeonato Brasileiro, subindo para a décima posição da tabela. A distância para a zona do rebaixamento agora é de oito unidades.

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece amanhã (25), a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.