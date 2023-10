Dirigente do Botafogo reclama de adiamento de jogo contra o Fortaleza e cutuca: "Uma SAF campeã atrapalha interesses"

O Botafogo segue revoltado com o adiamento do confronto com o Fortaleza, que estava previsto para acontecer nesta terça-feira. A partida foi adiada sem que a CBF consultasse o clube e sem que o regulamento da competição pedisse. O fato não passou batido para Vinicius Assumpção, vice-presidente do Glorioso.

Por meio de suas redes sociais, o dirigente reclamou do adiamento e até da postura de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

"Infelizmente o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, em sua declaração concorda com o descumprimento do regulamento assinado por todos. Nada de tirar vantagem, o Botafogo só queria jogar conforme determina a tabela, divulgada pela CBF e respeitar o estatuto do torcedor. Como ficam os direitos daqueles que compraram passagens e hospedagem?", reclamou Vinicius Assumpção.

Como ficam os direitos daqueles que compraram passagens e hospedagem? O Fluminense, jogará quarta, sábado e TERÇA antes da final da Libertadores e pior, fora de casa. O Fluminense e outros clubes que lutam na tabela contra o Bahia não seriam prejudicados?

...?? ? Vinicius de Assumpção (@viniciusasbfr) October 24, 2023

Ao lembrar que o Fluminense vai jogar em intervalos curtos entre uma partida e outra, o profissional deu a entender que forças ocultas podem estar agindo para impedir que uma SAF conquiste o título.

"O Fluminense, jogará quarta, sábado e TERÇA antes da final da Libertadores e pior, fora de casa. O Fluminense e outros clubes que lutam na tabela contra o Bahia não seriam prejudicados? Vale lembrar que a equipe do Botafogo jogou apenas 43 minutos e portanto, o prazo de 66 horas de intervalo não se aplica. O regulamento foi rasgado! Uma SAF campeã atrapalha alguns interesses", concluiu o dirigente.

Com o adiamento do duelo com o Fortaleza, o Botafogo só volta a campo no próximo domingo. O time vai medir forças com o Cuiabá, a partir das 20 horas (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O compromisso é válido pela trigésima rodada do Brasileirão. Para este jogo, o técnico Lucio Flavio não terá o atacante Víctor Sá, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.