Diniz tem aproveitamento ruim no Fluminense desde que estreou pela Seleção; veja números

O técnico Fernando Diniz tem um aproveitamento ruim comandando o Fluminense desde que fez sua estreia como treinador da Seleção Brasileira, no dia 8 de setembro, na vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A partir do primeiro jogo com o Brasil, Diniz, somando jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, acumula duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, totalizando um aproveitamento de cerca de 33%. No período, foram dez gols marcados e 16 sofridos, com apenas um jogo sem ser vazado.

Fluminense desde que Diniz estreou pela Seleção: ??2V - 2E - 4D ?33.3% apv. ??10 gols ?16 gols sofridos ??4.9 chutes p/ sofrer gol ?1 jogo sem sofrer gol ?61.2% posse ? Se classificou para a final da Libertadores. ? 2º time com menos pontos no Brasileirão no período. pic.twitter.com/4KMHOjMpFK ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 23, 2023

Nesse período, o maior declínio foi no Brasileirão: quando venceu o Fortaleza, no dia 3 de setembro, o Flu era o quinto colocado na tabela, mas agora ocupa apenas a nona posição. No entanto, na Liberta, conseguiu uma vitória heroica no jogo da volta e eliminou o Internacional na semifinal. Agora, a equipe enfrenta o Boca Juniors na decisão do tão sonhado título continental.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Há um mês sem vencer, desde que ganhou do Cruzeiro por 1 a 0, no dia 20 de setembro, o Fluminense busca voltar ao caminho das vitórias. A equipe de Fernando Diniz recebe, no Maracanã, o Goiás, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Contando com o duelo contra o Esmeraldino, o Tricolor terá mais quatro compromissos até a final da Libertadores contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, as 17 horas.