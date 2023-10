Dia 4 do Pan 2023: Ouros de Rebeca, taekwondo e natação encantam Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil teve um dia agitado e com conquistas emocionantes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O país viu Rebeca Andrade fazer história na ginástica, a equipe masculina bater na frente nos 4x100m livre da natação e uma medalha em uma modalidade inédita até então, o taekwondo por equipe.

Salto para o ouro

Rebeca Andrade conquistou a primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos nesta edição, no salto sobre a mesma. Ela alcançou uma média de 14.983, e chegou ao topo do pódio. Agora, a brasileira tem título nas Olimpíadas, no Mundial e no Pan.

A ginástica brasileira ainda teve novas conquistas. Rebeca levou prata nas paralelas assimétricas, e fez dobradinha com Flavia, que ficou com o bronze. Arthur Nory conquistou a medalha de prata no solo

Mais medalhas na piscina

O Brasil voltou a brilhar nas piscinas e conquistou mais quatro medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.

O topo do pódio veio no 4x200 livre masculino, que teve Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa.

"Acho que essa prova, essa medalha de ouro só mostra que temos coisa para o futuro, se continuarmos trabalhando, se continuarmos tendo essa regularidade nas finais de campeonatos mundiais e olímpicos, alguma coisa bem boa vai vir no futuro", disse Sartori.

No 4x200 livre feminino, Maria Fernanda, Nathalia Almeida, Stephanie Balduccini e Gabrielle Roncatto ficaram com a prata.

Imagem: Gaspar Nóbrega/COB

Brandonn Almeida conquistou o bronze nos 400m medley, assim como Gabrielle Roncatto.

Golpe para todo o lado

O Brasil levou duas medalhas no taekwondo em uma prova inédita em Pan-Americano: a disputa por equipes. Os duelos são dinâmicos, com muitas trocas e golpes para todo o lado.

O time masculino venceu o Chile na final, por 48 a 16, e faturou o ouro. Já o feminino, bateu o Equador por 67 a 37 e ficou com o bronze.

Bronze no badminton

Juliana Viana e Sânia Lima ficaram com o bronze na disputa de duplas femininas no badminton. As brasileiras perderam a semifinal para as irmãs Annie e Kerry Xu, dos Estados Unidos. Na modalidade, não há disputa pelo terceiro lugar.

Brasil, o país do... beisebol?

A equipe brasileira de beisebol terminou a primeira fase dos Jogos Pan-Americanos com 100% de aproveitamento, após vitória sobre Cuba — já tinha vencido Venezuela e Colômbia.

O super round acontece amanhã e também nos dias 26 e 27 para definir quem disputará as medalha de bronze, prata e ouro. No quadrangular, o Brasil vai enfrentar Panamá e México, as duas equipes que se classificaram no grupo A.

Os dois primeiros do quadrante jogam a final que decide a medalha de ouro no dia 28.