Cuiabá x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro

O Corinthians visita o Cuiabá nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no gramado da Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

O Timão vive momento delicado na temporada. A equipe venceu apenas um dos últimos 10 jogos no Brasileirão, e não por acaso está na 15ª posição da liga, com 33 pontos, três a mais em relação à zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Corinthians decepcionou seu torcedor ao empatar em 1 a 1 com o lanterna América-MG, em plena Neo Química Arena. O Timão ficou perto de perder a partida, mas o meia Giuliano foi às redes no último minuto de jogo.

Para o duelo desta quarta-feira, Mano Menezes e sua comissão técnica não contarão com Gustavo Silva, que se recupera de lesão muscular na panturrilha direita. Por outro lado, Maycon volta a ser relacionado depois de cumprir suspensão diante do América-MG, na última rodada.

O Cuiabá, por sua vez, vive situação mais tranquila na tabela. O Dourado se encontra na 11ª posição do Brasileiro, com 37 pontos conquistados. A equipe comandada por António Oliveira vem de um empate em 1 a 1 com o Goiás, também na Arena Pantanal.

Para encarar o Timão, o Cuiabá deve ter o retorno do lateral esquerdo Uendel, ex-Corinthians, que foi preservado nas últimas duas rodadas por conta de choque na cabeça.

No primeiro turno, Corinthians e Cuiabá empataram em 1 a 1 na Arena, quando Vanderlei Luxemburgo ainda era o técnico do clube paulista. Deyverson abriu o placar para o Dourado e Ruan Oliveira deixou tudo igual para os mandantes.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ X CORINTHIANS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá-MT



Data: 25 de outubro de 2023 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)



Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN-Fifa)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Clayson, Derik Lacerda e Deyverson



Técnico: António Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo e Renato Augusto; Ruan Oliveira (Rojas), Pedro e Yuri Alberto



Técnico: Mano Menezes