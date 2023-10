Cruzeiro x Bahia: saiba onde assistir, informações e prováveis escalações do confronto pelo Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Bahia em compromisso válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola está prevista para rolar às 20 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). As duas equipes fazem duelo importante na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir: O Premiere, no pay-per-view, transmite o confronto.

Os dois clubes estão em situações parecidas na tabela de classificação. A Raposa se encontra na 14ª posição, com 34 pontos somados após 29 jogos. O time chega para a partida diante do Bahia com confiança, após vencer o rival Atlético-MG no clássico mineiro, por 1 a 0, na última rodada.

No entanto, apesar da vitória no último embate, o clube celeste não vem de uma boa sequência de resultados. Antes do triunfo sobre o Galo, o Cruzeiro esteve há quatro jogos sem vencer - foram dois empates e duas derrotas. Antes de vencer o Atlético-MG, a última vez que a Raposa havia somado três pontos havia sido no dia 14 de setembro. Mesmo assim, vencer o clássico pode ter restaurado a confiança da equipe treinada por Zé Ricardo.

? Já somos ?? ???! Amanhã, vamos lotar o Mineirão em mais um jogo importante, contra o Bahia. Vamos juntos apoiar o Cruzeiro: https://t.co/ufex7sOKbv e no app Cruzeiro - Nação Azul.#CRUxBAH #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/7O8UCqxeet ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 24, 2023

O Bahia, por outro lado, vem triunfando nas últimas rodadas sob o comando do treinador Rogério Ceni. O Esquadrão de Aço está há três jogos sem saber o que é perder e conseguiu subir na tabela. Atualmente, o time figura na 13ª colocação e está com a mesma pontuação do rival da 29ª rodada.

O time comandado por Ceni chega para o duelo contra a Raposa após três vitórias consecutivas e com a confiança lá em cima. Nas últimas três rodadas, superou Goiás, Internacional e Bahia. No comando do clube há seis jogos, o técnico tem quatro vitórias e duas derrotas até aqui.

Os dois clubes estão há quatro pontos de distância do Vasco, primeiro colocado do Z4. Para o confronto decisivo, o treinador Zé Ricardo terá importantes reforços. O lateral direito Palacios, o lateral esquerdo Marlon e o atacante Wesley retornam à equipe após cumprirem suspensão na última rodada.

Já Ceni também terá a volta de dois jogadores importantes em seu elenco. O técnico poderá contar com o zagueiro Victor Hugo, que já está recuperado de lesão, e também com o volante Rezende, que cumpriu suspensão na vitória diante do Fortaleza.

No primeiro turno, jogando na Fonte Nova, Cruzeiro e Bahia empataram em 2 a 2. Agora, as duas equipes vão em busca da vitória para conseguir um respiro no Brasileirão.

?????Tudo pronto! ??? Esquadrão faz o último treino na Bahia antes de viagem para confronto decisivo pelo @brasileirao. Saiba mais sobre a atividade no link ?? https://t.co/EbFg4Sez0c. #TMJBAHÊA

?: @_lelenmartins pic.twitter.com/Z0ot7gHwAu ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 24, 2023

CRUZEIRO X BAHIA



FICHA TÉCNICA

Data: 25 de outubro, quarta-feira



Horário: 20 horas (de Brasília)



Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

CRUZEIRO: Rafael; Wesley Gasolina, Neris, Luciano Castán e Marlon; Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes



Técnico: Zé Ricardo

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Camilo Cándido; Thaciano, Rezende, Yago e Cauly; Everaldo e Biel



Técnico: Rogério Ceni