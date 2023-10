Cruzeiro vende 25 mil ingressos antecipadamente para duelo com o Bahia pelo Brasileirão

O Cruzeiro vendeu, de forma antecipada, mais de 25 mil ingressos para o duelo com o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Mineirão.

A comercialização das entradas está no ar desde segunda-feira passada, no dia 16 de outubro, e abriu para público geral desde quarta. Ainda restam bilhetes para venda em grande parte dos setores do estádio. O torcedor pode ainda garantir bilhetes no dia do jogo, sujeito a disponibilidade.

? Já somos ?? ???! Amanhã, vamos lotar o Mineirão em mais um jogo importante, contra o Bahia. Vamos juntos apoiar o Cruzeiro: https://t.co/ufex7sOKbv e no app Cruzeiro - Nação Azul.#CRUxBAH #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/7O8UCqxeet ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 24, 2023

O Cruzeiro vem embalado após uma vitória história na última rodada: venceu o rival Atlético-MG, por 1 a 0, no primeiro clássico disputado na Arena MRV. O triunfo no confronto com o Galo já reflete na venda de ingressos, que deve aumentar ainda mais até o começo do jogo.

Cruzeiro x Bahia será um confronto direto entre duas equipes que buscam se afastar ainda mais da zona de rebaixamento do Brasileirão. A Raposa ocupa a 14ª colocação com 34 pontos, os mesmos do Esquadrão de Aço, que fica na 13ª posição por ter uma vitória a mais: nove a oito.