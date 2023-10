Um veloz artilheiro: William Bolt vive auge em ano goleador na Liga Futsal

O corredor Usain Bolt se aposentou em 2017 como um dos maiores atletas da história. Para alguém carregar o sobrenome do jamaicano como apelido, só se correr muito — e foi por isso que William, um dos principais destaques da Liga Nacional de Futsal deste ano, "ganhou" o sobrenome Bolt.

Hoje no Atlântico, o ala recebeu o apelido em 2019, quando atuava pelo Foz Cataratas. O motivo, obviamente, era a velocidade com que ele conseguia se impor dentro de quadra.

Até brincamos na época que foi colocado o apelido: quando você fica bravo, o apelido pega. Fiquei de boa, mas acabou pegando da mesma forma. Pra mim, é bem tranquilo William Bolt

Bolt artilheiro

Se o negócio do Bolt original era correr, o homônimo brasileiro tem se especializado em algo mais especial: fazer gols. William, de 29 anos, é o terceiro colocado na artilharia da LNF, com 19 gols em 23 partidas disputadas.

E isso não é algo tão comum para o ala, que também é o capitão da equipe. Esta já é a temporada na qual ele mais marcou sobre adversários.

Cada ano que a gente vai jogando a LNF, adquirimos experiência. Essa evolução vem dessa experiência que vou tendo ano a ano. Estou chegando naquela idade que falamos que é o auge. A experiência aumenta esses números. Nosso estilo de jogo é muito ofensivo, a gente cria muitas chances de fazer os gols. Nosso estilo propicia isso William Bolt

Aliando velocidade com categoria na finalização, ele fez um dos gols mais bonitos do torneio (assista abaixo): foi contra o Umuarama, no jogo de ida das oitavas de final — o Atlântico venceu por 4 a 1 (confira abaixo).

Sonho do título

Apesar da briga pela artilharia, o objetivo principal de William Bolt é conquistar a LNF. E isso torna-se ainda mais importante pelo fato de sua equipe nunca ter faturado o título da competição.

Neste ano, a expectativa é grande. O Atlântico, atual vice-campeão, foi líder da primeira fase e conta com um dos melhores ataques da história da competição.