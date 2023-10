Corinthians divulga valores de ingressos para clássico contra Santos em Itaquera

O Corinthians divulgou, na tarde desta terça-feira, informações a respeito da venda de ingressos para o clássico contra o Santos, que será disputado neste próximo domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

A venda se iniciará na manhã desta quarta-feira, e será feita apenas de forma online, pela plataforma do Fiel Torcedor. A comercialização das entradas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades dos planos de sócios do Timão.

Ingressos de quarta-feira, a partir das 11h

Abertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

Ingressos de quarta-feira, a partir das 13h

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos independentemente do plano e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Ingressos de quarta-feira, a partir das 15h

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Ingressos de quarta-feira, a partir das 17h

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Ingressos de quinta-feira, a partir das 11h

Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Ingressos de sexta-feira, a partir das 11h

Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Veja valores dos ingressos por setor:

NORTE ENGOV - R$ 50,00

SUL DORIL - R$ 80,00

LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA - R$ 120,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA - R$ 120,00

LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER - R$ 140,00

LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER - R$ 150,00

OESTE SUPERIOR BENEGRIP - R$ 190,00

OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN - R$ 330,00

OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN - R$ 350,00

Descontos para Fiel Torcedor

Para o clássico contra o Santos, membros do plano Minha Vida terão descontos de 30% a 52%, os do plano Minha História terão descontos de 35% a 51% e os do plano Meu Amor, 20%.