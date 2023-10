Com Vladimir, Santos sofre em média 4,33 gols por jogo no Brasileirão 2023

No último domingo, o Santos amargou mais uma atuação abaixo na atual temporada e perdeu de 7 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. Essa foi a segunda goleada do Peixe no Brasileirão com Vladimir na meta.

Na outra ocasião, o Alvinegro Praiano foi superado por 4 a 0 contra o Fortaleza. Essa foram as duas partidas do goleiro como titular. A outra vez que entrou em campo foi contra o Botafogo, substituindo João Paulo com dores nas costas, e levou os dois gols dos cariocas no empate por 2 a 2.

Com 13 tentos sofridos em três jogos, o Santos tem uma média de 4,33 gols sofridos na atual edição do Brasileirão com o experiente arqueiro. Com João Paulo na meta, o número diminui drasticamente, caindo para 1,5.

Final de jogo. O Santos é derrotado no Beira-Rio. pic.twitter.com/3dqFD3y0lI ? Santos FC (@SantosFC) October 22, 2023

Em 2023, Vladimir atuou em apenas cinco oportunidades, com dois empates e três derrotas. Portanto, o Peixe ainda não venceu com o goleiro participando do duelo.

Na 18ª colocação, o Santos está com 30 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro clube fora do Z4. Na próxima rodada, os comandados de Marcelo Fernandes enfrentam o Coritiba, nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.