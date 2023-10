Com gols de Martinelli e Jesus, Arsenal bate Sevilla na Champions e assume liderança do Grupo B

Na tarde desta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo B da Champions League, Sevilla e Arsenal se enfrentaram no Rámon Sánchez Pizjuán. Os Gunners venceram por 2 a 1, com gols de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Gudelj ainda diminuiu para os espanhóis.

Os gols da vitória dos Gunners foram construído por pés brasileiros. No primeiro, Gabriel Jesus cortou a marcação no campo de defesa e lançou Gabriel Martinelli em velocidade. O ponta driblou o goleiro e superou o goleiro adversário.

Já o segundo tento foi outro belo gol - e dessa vez saiu, de fato, dos pés de Gabriel Jesus. O camisa nove recebeu pelo lado esquerdo e adentrou a grande área. O atacante cortou para o meio e acertou uma linda finalização no ângulo direito, sem chances de defesa para o goleiro Nyland. Gudelj fez de cabeça para o Sevilla.

Com a vitória sobre os espanhóis, os ingleses chegaram aos seis pontos e assumiram a liderança do Grupo B. O Sevilla, por sua vez, se mantém na terceira colocação, com os dois marcadores previamente conquistados.

Além de Martinelli e Jesus, o zagueiro Gabriel Magalhães também iniciou como titular no time de Mikel Arteta.

O próximo compromisso do Sevilla acontece neste sábado no estádio Nuevo Mirandilla. A equipe espanhola visita o Cádiz, às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada de La Liga. No mesmo dia, o Arsenal recebe o Sheffield United, às 11 horas, no Emirates Stadium.

United vence Copenhagen com gol de Maguire no Grupo A

Já o Manchester United conseguiu seus primeiros três pontos nessa Liga dos Campeões. Pela terceira rodada do Grupo A, os Red Devils venceram o Copenhagen, por 1 a 0, com um gol de um herói improvável: Harry Maguire. A partida aconteceu em Old Trafford, em Manchester.

Aqueles que esperavam que os Red Devils iriam dominar o confronto tiveram suas expectativas contrariadas nos 15 primeiros minutos. O United não conseguia ficar com a bola e quem pressionava pelo gol eram os dinamarqueses, segurando a bola no campo de ataque e criando oportunidades.

No segundo tempo, a equipe inglesa voltou com outro ânimo e começou a pressionar o Copenhagen em uma tentativa de encontrar o primeiro gol. Com 21 minutos, Garnacho teve a melhor oportunidade do jogo. O argentino foi lançado em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro adversário, mas adiantou demais e entregou a bola de graça para Grabara.

Foi aos 26 minutos da etapa complementar, o herói improvável dos Red Devils apareceu. Eriksen levantou bola perfeita na grande área e o zagueiro Maguire subiu sozinho para cabecear e dar a vitória ao seu clube. O defensor sempre foi alvo de muitas críticas em sua passagem pelo time.

No último minuto de jogo, o Manchester United cometeu um pênalti. Mas Onana estava lá para salvar o dia: o goleiro camaronês defendeu a cobrança de pênalti e foi decisivo para a vitória de sua equipe.

Com o resultado, a equipe da Inglaterra soma seus primeiros pontos e conhece sua primeira vitória nesta edição do torneio europeu. O United deixa a lanterna e pula para a terceira colocação, com três pontos, mas ainda fica atrás de Galatasaray e Bayern. O Copenhagen fica na última posição, com somente um.

O volante brasileiro Casemiro, ainda se recuperando de lesão, não ficou nem no banco e foi desfalque para o técnico Erik Ten Hag. O ponta Antony, por sua vez, começou a partida como titular no ataque do time de Manchester, mas não fez gols e nem deu assistências. Ele deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Garnacho.

Agora, o Manchester United volta suas atenções para a disputa da Premier League novamente. O time de Ten Hag terá um duro desafio pela frente: recebe o vice-líder Manchester City, neste domingo, às 12h30, em compromisso válido pela décima rodada da competição.

O Copenhagen, por sua vez, também volta a focar na disputa de sua liga nacional. Neste sábado, às 12 horas, a equipe duela em casa com o Hvidovre, pela 13ª rodada da Superliga Dinamarquesa, para se isolar na liderança do torneio.

Lens e PSV empatam e Real Sociedad supera Benfica

Também pelo Grupo B, Lens e PSV duelaram no Stade Bollaert-Delelis, na França. As equipes empataram em 1 a 1. Johan Bakayoko fez para o time holandês e Elye Wahi marcou para os donos da casa. O resultado faz com que o clube francês caia para a segunda posição, com cinco pontos, e deixa o PSV na lanterna, com dois.

O Lens retorna aos gramados pela décima rodada da Ligue 1 neste sábado. O clube duela com o Nantes, em casa, às 16 horas. Já o PSV terá um clássico do futebol holandês pela frente: joga contra o Ajax, neste domingo, às 10h30, no Philipps Stadion. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Holandês.

Ainda nesta terça-feira, Benfica e Real Sociedad encerraram a disputa da terceira rodada no Grupo D. O embate foi disputado no Estádio da Luz, em Portugal. Braiz Méndez marcou o gol do triunfo do clube espanhol. O resultado leva "La Real" a reassumir a liderança do grupo, com sete pontos. Do outro lado, o clube português fica na última posição, sem pontos até o momento.

Agora, o Benfica volta suas atenções para a disputa da nona rodada do Campeonato Português. O time enfrenta o Casa Pia neste sábado, às 14 horas, em casa. A Real Sociedad, por sua vez, retoma os compromissos por La Liga. Pela 11ª rodada, a equipe pega o Rayo Vallecano, às 12h15 deste domingo, em Vallecas.