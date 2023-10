Com Endrick goleiro e papo de Abel, Palmeiras finaliza preparação para Choque-Rei; veja time provável

Na tarde desta terça-feira (24), o Palmeiras finalizou os preparativos para o duelo contra o São Paulo. Na Academia de Futebol, os comandados de Abel Ferreira treinaram pela última vez antes do Choque-Rei desta quarta, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

O clássico será válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No campo do CT, segundo o Alviverde, o elenco do Verdão realizou uma atividade técnica e, em seguida, um recreativo. Os goleiros, sob o comando dos preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno, aprimoraram saídas de bola após cruzamentos e chutes frontais, entre outros fundamentos.

Além disso, Endrick fez uma 'ponta' de goleiro e, ao final das atividades, Abel Ferreira teve uma conversa reservada com o elenco.

No Verdão, a grande novidade é o retorno do próprio Abel Ferreira. Após cumprir suspensão de dois jogos por insinuar 'roubo' contra o Alviverde, durante a partida contra o Grêmio, o técnico português volta ao comando do clube palestrino.

"Precisávamos, necessitávamos dessa vitória. Vínhamos de quatro resultados negativos, algo muito atípico para nós, mas sabemos que esses percalços acontecem. O mais importante é colocar os pés no chão, ver o que temos feito de errado e corrigir para manter o caminho de vitórias, que é o que o clube nos exige", disse Luan após o treino.

"Será um jogo difícil, um clássico. O São Paulo tem um bom treinador, um grande time. Estamos na nossa casa, contamos com o apoio do nosso torcedor para que possamos fazer um grande jogo e dar alegria para eles com os três pontos", completou.

Para o clássico, a tendência é que Abel mantenha a variação tática que deu certo contra o Coritiba. A boa notícia é o retorno do suspenso Endrick, que cumpriu punição pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim sendo, um possível Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Breno Lopes (Artur) e Endrick.