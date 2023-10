CR7 dá show com 'perna ruim' e comanda vitória do Al-Nassr com golaços

O Al-Nassr contou com uma exibição de gala de Cristiano Ronaldo venceu o Al-Duhail por 4 a 3, no estádio Al-Awwal Park, na terceira rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia.

CR7, duas vezes, Anderson Talisca e Sadio Mané marcaram na vitória. O craque português anotou dois golaços com a perna esquerda, a considerada "ruim" do atacante, que é destro.

Ismail Mohammad, Almoez Ali e Michael Olunga descontaram para o time de Phillipe Coutinho.

O clube saudita segue com 100% e lidera o Grupo E, com nove pontos somados em três partidas, tendo três tentos à frente do segundo colocado Persepolis, do Irã. Já a equipe catari continua sem vencer no torneio e aparece em terceiro, com o mesmo um ponto do lanterna Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão.

Al-Nassr e Al-Duhail voltam a se enfrentar na próxima rodada, em 7 de novembro. Desta vez, o embate acontece no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. A bola rola a partir das 15h (de Brasília).

Veja os gols de Cristiano Ronaldo

What a goal by Cristiano Ronaldo the goat pic.twitter.com/GoTQRJZbdE -- Big2🤍 (@TheAsianLads) October 24, 2023

Stop that Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/PnsXPr3fWN -- Stop That Football (@stopthatfooty) October 24, 2023

O jogo entre Al Nassr e Al Duhail

Mesmo sofrendo uma pequena pressão no início da partida, o Al Nassr conseguiu abrir o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após recebeu passe na entrada da área, Cristiano Ronaldo acionou Anderson Talisca de letra, de primeira. O brasileiro dominou e bateu cruzado para marcar.

Três minutos depois, após roubada de bola no meio de campo, Philippe Coutinho encontrou o centroavante Michael Olunga em profundidade. O queniano driblou o goleiro e sofreu pênalti. No entanto, estava em posição irregular no momento do passe e o lance foi anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, o Al Duhail aumentou ainda mais a pressão em busca do empate. Assim, logo aos sete minutos, Coutinho aproveitou bola sobrada na pequena área e, em chute dividido com o defensor, mandou de bico na trave. Um minuto e meio depois, Almoez Ali deu passe na medida para Olunga, que não desperdiçou. Porém, o atacante estava, mais uma vez, impedido.

No entanto, quem balançou a rede foi o Al Nassr. Após jogada de lateral aos 11 da etapa complementar, a bola foi cruzada na área, passou por Cristiano Ronaldo e chegou nos pés de Sadio Mané, que dominou e chutou para ampliar a vantagem dos sauditas.

Cinco minutos mais tarde, o astro português deixou o dele. Depois de receber na meia direita, Cristiano ajeitou para a perna esquerda e acertou belo chute para marcar um golaço, o terceiro tento dos árabes.

A resposta catari, desta vez, foi imediata. No minuto seguinte, Ismail Mohammad aproveitou cruzamento da esquerda, subiu nas costas do marcador e descontou. Aos 22, foi a vez de Almoez Ali balançar as redes para o Al Duhail. O camisa 11 aproveitou sobra dentro da área e chutou de primeira. A bola desviou na defesa e matou o goleiro Nawaf Al Aqidi.

Ainda antes do fim do jogo, Cristiano Ronaldo marcou mais uma vez. Aos 36 minutos, o craque recebeu lançamento de Al Ghannam e bateu de primeira, com categoria, para anotar o quarto dos sauditas no confronto. Apenas quatro minutos depois, Olunga enfim conseguiu marcar após receber passe de Almoez Ali e bateu no canto esquerdo.