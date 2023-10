Com desfalque, Cruzeiro divulga relacionados para pegar o Bahia; veja lista

O Cruzeiro divulgou nesta terça-feira os relacionados para o duelo com o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam às 20 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O lateral esquerdo Kaiki, lesionado, não está presente na lista entre os 24 jogadores e será desfalque para o técnico Zé Ricardo.

O clube informou que o jogador, titular no último jogo, teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda, após exames. O atleta já deu início ao tratamento conservador, que já foi iniciado com o departamento de saúde do clube.

?? SAIU A LISTA! Nossos jogadores estão relacionados para o jogo contra o Bahia.#CRUxBAH | #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/vYh7pxyKwV ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 24, 2023

O Cruzeiro vem de vitória por 1 a 0 no clássico contra o Atlético-MG, que aconteceu na Arena MRV. O resultado deixou a Raposa com 34 pontos, na 14ª colocação.

Do outro lado, o Bahia venceu o Fortaleza, por 2 a 0. A equipe tricolor está logo acima do time mineiro, em 13° lugar, empatado na pontuação.

Confira todos os relacionados ao jogo:

Goleiros: Anderson e Rafael Cabral

Defensores: H. Palacios, João Marcelo, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neris e William

Meio-campistas: Ian Lucca, Fernando Henrique, Filipe Machado, Japa, Lucas Silva, Matheus Jussa, Matheus Pereira, Mateus Vital e Nikão

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Fernando, Rafael Elias, Paulo Vitor e Wesley