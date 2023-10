Com 10 rodadas restantes, São Paulo tem menos de 2% de chance de queda no Brasileirão

A vitória contra o Grêmio, no último sábado, tranquilizou ainda mais a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados no Morumbi, o Tricolor chegou aos 38 na tabela de classificação, abriu oito do Z4 e viu as chances de rebaixamento se tornarem praticamente irrisórias.

Com o fim da 28ª rodada, na qual nenhum rival do Z4 venceu, a equipe treinada por Dorival Júnior tem apenas 1,7% de possibilidade de queda. Os cálculos são levantados pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A título de comparação, o Cuiabá, time logo acima na lista de probabilidades de descenso, tem o dobro de percentual que o São Paulo: 3,4%. Na sequência, aparecem Internacional (8%), Bahia (10,2%), Cruzeiro (14,2%), Corinthians (25,3%), Goiás (36,7%), Santos (50,3%), Vasco (51,7%), Coritiba (98,9%) e América-MG (99,6%).

São Paulo precisa de pouco para 'confirmar' permanência

Agora, o Tricolor tem dez rodadas para buscar os famigerados 45 pontos. O número é amplamente considerado como "seguro" para os times que lutam contra o rebaixamento. Apenas o Coritiba, em 2009, caiu para a Série B ao atingir essa pontuação desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos.

Assim, o clube do Morumbi precisa fazer apenas sete dos 30 tentos possíveis até o fim da competição nacional. Isso representa um aproveitamento de 23,3% nos próximos dez compromissos. Destes, quatro serão no Morumbi e seis fora de casa ? time pode garantir permanência sem precisar vencer longe de seus domínios.

Em contrapartida, como conquistou o título da Copa do Brasil, o São Paulo já está confirmado na fase de grupos da edição de 2024 da Copa Libertadores.

Justamente após a inédita conquista do torneio de mata-mata, o Tricolor viveu um período natural de oscilação e queda de desempenho, o que ligou alerta no CT da Barra Funda. No entanto, com três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, a situação se normalizou no Brasileirão.

Na décima colocação, por fim, o São Paulo visita o Palmeiras em clássico a ser realizado na noite desta quarta-feira. Pela 29ª rodada, a bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no gramado sintético do Allianz Parque.

Confira todos os jogos do São Paulo até o fim do Brasileirão:

29ª rodada: Palmeiras x São Paulo

30ª rodada: Athletico-PR x São Paulo

31ª rodada: São Paulo x Cruzeiro

32ª rodada: Fluminense x São Paulo

33ª rodada: São Paulo x Red Bull Bragantino

34ª rodada: Santos x São Paulo

35ª rodada: São Paulo x Cuiabá

36ª rodada: Bahia x São Paulo

37ª rodada: Atlético-MG x São Paulo

38ª rodada: São Paulo x Flamengo