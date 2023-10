Clayson promete comemorar se marcar no Corinthians: 'Respeito ao Cuiabá'

O atacante Clayson, do Cuiabá, prometeu em entrevista ao De Primeira comemorar contra seu ex-time, o Corinthians, caso marque no confronto de amanhã (25), às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Ele foi campeão brasileiro pelo Timão em 2017.

Vai comemorar se marcar no Corinthians?: "Isso é muito individual de cada jogador, é muito ali do momento, mas eu acredito que comemore, até porque eu acho uma falta de respeito com o Cuiabá, que é clube que me paga, coloca comida dentro de casa. Os torcedores vão estar lá para apoiar, meus companheiros vão estar me ajudando, então eu acho que comemorar contra eles não tem nenhum desrespeito contra o Corinthians. Seria bem legal também para os torcedores do Cuiabá".

'Tenho um carinho enorme pelo Corinthians': "Sempre que enfrento o Corinthians, o sentimento é de carinho, clube que me deu projeção nacional, onde fui feliz por quase 3 anos, fui bicampeão paulista, campeão brasileiro, pude colocar meu nome na história do clube, tenho um carinho enorme, foi o clube que abriu portas e onde vivi um momento especial, com certeza. Claro que agora estou do outro lado, cada um vai defender seu prato de comida, hoje eu defendo as cores do Cuiabá. É um confronto direto, sim, o objetivo do Cuiabá é se livrar da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Esperamos fazer um bom jogo porque a vitória dentro de casa será muito importante contra um adversário desse porte".

Confira outros trechos da entrevista com Clayson, atacante do Cuiabá

Cuiabá é 'matador de gigantes' no Brasileirão?

Nossa equipe é bem postada, bem organizada e a gente consegue fazer isso bem no nosso campo - pressionar e roubar muitas bolas. Times que colocam mais jogadores à frente da linha da bola se expõem mais ao risco, quando a gente consegue roubar a bola, a gente tem tido bastante oportunidade para concluir em gols. Acredito que isso tem feito a diferença, o Cuiabá é um time bem postado, bem organizado e conseguimos criar nossas chances de gols. Quando a gente consegue se defender bem e não tomar gol, a gente sabe que vai ter a nossa oportunidade e conseguimos ser letal.

Como é a preparação de António Oliveira?

Não só o António, ele tem uma comissão bem preparada, bem específica, eles analisam bem cada adversário, bola parada, pontos fracos e fortes para deixar bem claro onde podemos explorar e onde devemos tomar mais cuidado. Sabemos bem onde explorar, muitos jogos que vencemos foi com essa análise deles, e teve jogo que a gente perdeu e também passou por coisas que eles nos tinham avisado. Então, passa bastante pela nossa concentração no dia a dia, do que a gente se prepara pra fazer na hora do jogo. Somos uma equipe bem organizada, então precisamos estar concentrados para fazer isso durante as partidas.

'Cuiabá vai ser referência em alguns anos'

A gente trabalha com 45 pontos, margem segura de quase certeza de não ser rebaixado. Esperamos poder alcançar, até porque se a gente conseguir vencer mais dois, três jogos, a gente consegue aumentar o número de vitórias do Cuiabá na história da Série A, que se não me engano são 11 vitórias. A estrutura do Cuiabá vem crescendo bastante, tres campos para trabalhar, prédio novo onde vai ser o vestiário, tudo muito bonito e organizado. Eu acho que o Cuiabá vai ser referência daqui a alguns anos, vem montando uma boa estrutura e propiciando tudo que o atleta precisa.

'Se afastar do Z4 é o primeiro objetivo'

Atingindo os 45 pontos, a gente sabe que estará na briga pela vaga na Sul-Americana, mas agora a gente precisa ganhar os jogos e se afastar da zona do rebaixamento, que é o primeiro objetivo do Cuiabá. Vencendo para escapar lá de baixo, vamos estar somando pontos pela Sul-Americana, um objetivo acaba atraindo o outro.

Assista ao De Primeira na íntegra