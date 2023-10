CBF altera local de duas partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta terça-feira (24), que mudou o local de duas partidas do Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Os duelos contra Athletico-PR e Internacional, anteriormente marcados para o Allianz Parque, serão realizados agora na Arena Barueri.

A partida contra o clube paranaense será no sábado, 4 de novembro — mesmo dia da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors —, às 21h30 (de Brasília). Já o embate perante o Colorado será no sábado seguinte, dia 11, às 21h.

O calendário de shows no Allianz Parque, que já gerou desgaste entre a WTorre e o Verdão neste ano, representa o motivo para as mudanças.

No dia 4, o festival GPWeek irá acontecer no lar palestrino. Uma semana depois, será a vez de Roger Waters se apresentar no Allianz.