Caiu em Itaquera, já era? Números recentes do Corinthians na Arena não empolgam; confira

Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, o Corinthians se notabilizou por ser um dos mandantes mais indigestos do país, aproveitando a intensa pressão da Fiel Torcida em sua casa. Em um recorte recente, no entanto, os números do Timão em seus domínios não são empolgantes.

Nos últimos sete compromissos na Arena, o Corinthians venceu apenas um (triunfo por 1 a 0 contra o Botafogo). Apesar de não ter perdido nesse período, os seis empates pouco ajudaram o Timão no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana.

A última igualdade do Corinthians em Itaquera, especificamente, chamou muita atenção, já que a equipe enfrentou o América-MG, lanterna do Brasileirão. E por muito pouco a equipe de Mano Menezes não perdeu o duelo, já que o gol de Giuliano saiu no último instante de jogo, no momento de "abafa" do Timão.

Apesar das vitórias escassas no recorte recente, a Fiel Torcida vem fazendo sua parte para empurrar a equipe. O Corinthians tem uma das maiores médias de público do Campeonato Brasileiro, com quase 40 mil corintianos por jogo presentes em Itaquera, zona leste de São Paulo.

Não por acaso, o ano do Corinthians como mandante ainda é bom, com 18 vitórias, 11 empates e apenas três derrotas, o que resulta em um aproveitamento de quase 68% dos pontos disputados. O time é o 11ª melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados na Arena.

Por mais que os números frescos não sejam os melhores, o "fator casa" pode ser fundamental para o Timão na briga contra o rebaixamento. Dos próximos três compromissos da equipe no Brasileirão, dois são na Arena, contra Santos e Athletico-PR. Com a força da Fiel, o Alvinegro pretende se distanciar do risco de ser rebaixado pela segunda vez em sua história.

Veja os últimos sete jogos do Corinthians na Neo Química Arena:

26/08/2023 - Corinthians 1 x 1 Goiás (Campeonato Brasileiro)

03/09/2023 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

18/9/2023 - Corinthians 4 x 4 Grêmio (Campeonato Brasileiro)

22/9/2023 - Corinthians 1 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

26/9/2023 - Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Copa Sul-Americana)

07/10/2023 - Corinthians 1 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

22/10/2023 - Corinthians 1 x 1 América-MG (Campeonato Brasileiro)