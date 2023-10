Brena, do Santos, é convocada para a Seleção feminina para a disputa de amistoso

A volante Brena, do Santos, foi convocada para a Seleção Brasileira feminina na manhã dessa terça-feira para a disputa de dois amistosos nos dias 28 e 31 de outubro.

O técnico Arthur Elias chamou a atleta das Sereias da Vila após o corte da zagueira Kathellen, do Real Madrid. O departamento médico da Seleção foi informado pelo clube espanhol que a atleta sentiu um desconforto no quadril direito após a última partida da equipe espanhola, impossibilitando a apresentação no período da Data Fifa.

O #SANxCOR de hoje é a partida de número 1??5??0?? da nossa capitã e ídolo, Brena! São 6 temporadas vestindo o #MantoSagrado e fazendo história com a nossa camisa. pic.twitter.com/ouISQ619jN ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 2, 2023

A nova comissão técnica, na sua primeira convocação, havia chamado não só Brena, mas também a goleira Camila Rodrigues e a atacante Cristiane, também do Santos. A volante é não só capitã, mas também é considerada ídolo do clube, já tendo entrado em campo com a camisa alvinegra mais de 150 vezes.

A Seleção Brasileira disputará dois amistosos diante do Canadá nos dias 28 e 31 de outubro.