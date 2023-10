Brasil conquista prata inédita no Adestramento nos Jogos Pan-Americanos

Nessa segunda-feira, o Time Brasil de Adestramento nos Jogos Pan-Americanos conquistou uma histórica medalha de prata na Escola de Equitação do Exército em Quillota. A disputa também foi válida como segunda qualificativa individual e o Brasil se classificou com seus três melhores conjuntos na corrida pelo ouro individual no Freestyle desta quarta-feira.

Os EUA foram com 450,670% e o Brasil, 443,343%, e o Canadá, bronze, 431,937%. Com o resultado de hoje, após 48 anos da conquista do primeiro bronze por equipes no Pan de 1975, o Brasil arrematou a primeira prata por equipes.

Agora, o país detém cinco bronzes e uma prata por equipes. Após o terceiro lugar no Pan de 1975 no México, veio a segunda medalha novamente por equipes em Caracas 1983, ocasião em que Orlando Facada, montando Premiado, foi bronze individual, feito que permanece inédito até hoje.

Após um hiato de 24 anos, no Pan Rio 2007, o Time Brasil garantiu o terceiro bronze. O quarto e o quinto bronze por equipes foram conquistados nas duas últimas edições do Pan em Toronto 2015 e Lima 2019. Finalmente, em Santiago 2023, veio a primeira e almejada prata por equipes.

A rodada do Time Brasil

Mais uma vez fechando a rodada das equipes e último na ordem de entrada, o cavaleiro olímpico João Victor Macari Oliva, montando Feel Good VO, garantiu 78,617% no Grand Prix Special e 2º posto na classificação geral da 2ª qualificativa. Porém, todos os resultados com os 20 melhores conjuntos serão zerados (15 de nível Grand Prix e 5 de St Georges), respeitando o máximo de três conjuntos por país.

"Além de sermos um time, somos todos os amigos, o que torna nosso empenho e algumas renúncias para competir mais prazeroso", destacou João, dono de dois bronzes por equipes em Toronto e Lima e agora uma prata por equipes no Chile.

"Monto o Feel Good VO, agora com nove anos, desde a doma, então nosso resultado é ainda mais especial. Ele ainda é jovem, mas certamente vamos dar o nosso melhor no Freestyle", completou o cavaleiro olímpico, filho da eterna rainha do basquete Hortência Marcari.

O segundo melhor conjunto novamente foi Renderson de Oliveira montando Fogoso Campline, 3º brasileiro em pista, garantindo o 74,936% no GP Special, 5º colocado na classificação geral da 2ª qualificativa, também carimbando sua vaga para a final.

"Tive dois erros que me custaram preciosos pontos, mas ainda assim tivemos um ótimo resultado. Estou muito satisfeito com essa medalha de prata, agora um sonho realizado", destacou o cavaleiro que começou a competir em GPs somente no início de 2023.

Já Manuel Rodrigues Tavares de Almeida com Rosa Belle, 2º dos quatro conjuntos brasileiros, garantiu 68.894% emplacando em 17º lugar na 2ª qualificativa e também qualificado para a final. "Normalmente costumamos ganhar dois, três pontos no segunda dia de prova, o Grand Prix Special, que para minha égua costuma ser mais confortável. O desafio maior está sendo a questão da parte física, pois ela ficou 45 dias parada na quarentena quando veio da Europa há três meses e meio, onde perdeu uns 60 quilos de massa muscular. Mas fizemos uma prova limpa, sem erros, então fiquei satisfeito", disse Manuel.

Já Paulo com Fidel da Sasa JE, dupla campeã sul-americana 2022 e primeiro conjunto brasileiro em pista, teve uma performance bastante superior à do primeiro dia de competição, fechando o Grand Prix Special com 68,638% e a 18ª colocação na 2ª qualificativa individual. Vale destacar que a dupla estreou em Grandes Prêmios no ano de 2023.

"O Fidel começou no GP em janeiro, estou na quarta prova desse nível, temos muito para aperfeiçoar, mas de ontem para hoje. Estar no Pan é uma experiência fantástica, eu já tinha competindo no Sul-americano ano passado e agora competir aqui no Pan ao lado dessa equipe de amigos é muito gratificante."