Brasil conquista medalha de ouro inédita no taekwondo por equipes no Pan-Americano

Nesta terça-feira, o Brasil ganhou mais uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Dessa vez uma inédita no taekwondo por equipes, com Paulo Ricardo Souza de Melo, Edival Marques Quirino Pontes e Maicon de Andrade Siqueira.

A equipe bateu o Chile por 48 a 16 para subir ao topo do pódio. Na semifinal, o Time Brasil passou pelo Equador, que ficou com a medalha de bronze.

É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃOOOOOO! ? Medalha INÉDITA e uma campanha INCRÍVEL do Brasil no Taekwondo por equipes no Pan de Santiago! ?? ?? 48×16 ?? É MAIS UM OURO PARA O BRASIL! ?? pic.twitter.com/UdyT2d0gkE ? Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

Com esta, Paulo Ricardo vence sua segunda medalha no pan. No sábado, o atleta brasileiro conquistou o bronze ao vencer o equatoriano Eduardo Miranda na categoria até 58kg.

Taekwondo feminino fica com o bronze

Também no taekwondo por equipes, mas no feminino, o Brasil, ficou com a medalha de bronze. A equipe, composta por Caroline Gomes dos Santos, Maria Clara Lima Pacheco e Sandy Camila Leite Macedo. O México ficou com a prata, enquanto a República Dominicana foi ouro.