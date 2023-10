Brasil conquista mais 12 medalhas e mantém quarto lugar do quadro do Pan; confira

No terceiro dia de competições no Pan-Americano de Santiago, os atletas brasileiros garantiram 12 medalhas. Com mais dois ouros, quatro pratas e seis bronzes, o Time Brasil se manteve na quarta colocação no quadro de medalhas do torneio nesta segunda-feira.

O destaque do dia foi a natação. Guilherme Caribé voltou a vencer e, nos 100m nado livre, conquistou o ouro. Guilherme Costa quebrou o recorde pan-americano nos 800m nado livre e também subiu ao lugar mais alto do pódio.

As medalhas de prata vieram Stephanie Balduccini (100m nado livre), Diogo Soares e Flávia Saraiva (individual geral na ginástica) e o Time Brasil de hipismo, no adestramento. Viviane Jungblut (800m nado livre), Gabrielle Assis (200m nado peito), revezamento 4x100m medley, Ingrid Oliveira e Giovanna Pedroso (salto plataforma 10 metros sincronizado), Laura Amaro (levantamento de peso 81kg) e Felipe Neves (esqui aquático slalom) levaram bronze.

O Brasil é o quarto colocado no quadro de medalhas com 35 pódios (sete ouros, 13 pratas e 15 bronzes). Os brasileiros ficam atrás de Estados Unidos (41-18-24), México (16-9-7) e Canadá (12-15-13).