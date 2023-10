Pan: Brasil conquista bronze no badminton; dupla masculina avança à final

Com três medalhas garantidas no badminton, o Brasil conheceu a cor de uma delas hoje (24). Juliana Viana e Sânia Lima ficaram com o bronze nas duplas femininas.

O bronze

As brasileiras perderam semifinal contra as irmãs Annie e Kerry Xu. As norte-americanas venceram por 2 sets a 0, parciais 21/7 e 21/18.

O segundo set foi muito mais competitivo que o primeiro. Juliana e Sânia jogaram com paciência e forçaram ralis longos no início do set, chegando a liderarem por 11 a 6. As irmãs Xu responderam atacando com mais velocidade e agressividade. As norte-americanas retomaram a liderança e asseguraram a vaga na final.

Não há disputa de terceiro lugar no badminton. Portanto, mesmo com a derrota, Juliana e Sânia saem de Santiago com as primeiras medalhas em Jogos Pan-Americanos de suas carreiras.

Sinto que entregamos tudo que tínhamos no dia de hoje. Foi muito emocionante jogar aqui, com o presidente do COB nos apoiando. É uma motivação a mais. Contribuímos com um bronze para o quadro de medalhas do Brasil Juliana Viana

A vaga na final

Fabrício Farias e Davi Silva na semifinal do badminton no Pan 2023 Imagem: JAVIER VERGARA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Davi Silva e Fabrício Farias levaram a melhor em semifinal acirrada. Os brasileiros venceram Lesvin Córdobas e Josué Rivas, da Equipe de Atletas Independentes, por 2 sets a 0, parciais 21/18 e 21/16.

A outra semifinal acontece ainda hoje. Os canadenses Niyoshi Yakura e Xingyu Dong enfrentam os mexicanos Job Castillo e Luis Montoya. A grande decisão está marcada para amanhã, às 09h30 (de Brasília).

Fabrício Farias vencerá sua terceira medalha em Jogos Pan-Americanos na carreira. O atleta piauiense faturou o bronze nas duplas masculinas e nas duplas mistas em Lima, 2019.

O Brasil tem chance de avançar a mais uma decisão no badminton. Davi Silva volta à quadra ainda hoje com Sânia Lima, na semifinal das duplas mistas. O jogo será o terceiro de sequência de partidas que começa às 17h. Os brasileiros já garantiram ao menos a medalha de bronze.

