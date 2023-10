Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Em compromisso válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Atlético-MG se enfrentarão nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília). A partida acontecerá no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), com transmissão do Premiere.

Vice-líder da competição, o Bragantino é o principal concorrente do Botafogo na luta pelo título. Com 52 pontos em 28 rodadas, a equipe do interior paulista está há sete atrás dos cariocas, distância que foi diminuída graças a vitória de 1 a 0 contra o Fluminense no último domingo.

No entanto, para manter a sequência de sete jogos de invencibilidade, o técnico Pedro Caixinha terá um desfalque no meio-campo. Matheus Fernandes levou seu terceiro amarelo no fim de semana e não participará do embate. No entanto, o português terá a volta do zagueiro Luan Patrick, que cumpriu suspensão na última rodada.

Amanhã tem mais uma decisão no Nabizão. Já garantiu o seu lugar para assistir a mais esse jogão? ?? Vamos a eles! ?#RedBullBragantimo #VamosBraga pic.twitter.com/QzG5xMqUUL ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 24, 2023

Do outro lado, o Atlético-MG busca se recuperar da derrota no clássico com o Cruzeiro. O 1 a 0 em plena Arena MRV impediu que o Galo alcançasse a zona de classificação para a Libertadores. No entanto, o time está na sétima colocação, somando 43 pontos e ficando só a um de distância do sexto Grêmio.

Para buscar subir na tabela, Felipão terá que substituir o zagueiro Lemos e o meia Zaracho, suspensos no último domingo. Apesar de ter marcado o gol contra que decidiu o último duelo, Jemerson briga com Igor Rabello pela vaga na defesa, enquanto Pavón é o favorito no lugar do seu compatriota.

FICHA TÉCNICA



BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 25 de outubro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)



VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Hurtado), Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Ramires; Matheus Gonçalves, Sasha e Vitinho.



Técnico: Pedro Caixinha

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saraiva, Bruno Fuchs, Jemerson (Igor Rabello) e Arana, Pavón, Otávio, Alan Franco e Igor Gomes; Hulk e Paulinho.



Técnico: Luiz Felipe Scolari