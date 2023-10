Rodrygo 'tira zica', Real leva sufoco, mas vence Braga na Champions

Com gols de Rodrygo e Bellingham em duas assistências de Vinícius Jr, o Real Madrid venceu o Braga no sufoco por 2 a 1, hoje (24), no Estádio Municipal de Braga, pela 3ª rodada da Liga dos Campeões.

Sai, zica: Rodrygo não marcava pelo Real desde o dia 12 de agosto, literalmente no primeiro jogo da atual temporada. Além de Rodrygo e Bellingham, Djaló fez o outro gol da partida — a favor do Braga.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 9 pontos e disparou na ponta da tabela do Grupo C da Champions. Os merengues seguem invictos no torneio. Já o Braga é o terceiro, com três pontos.

Na sequência, o Real terá pela frente o clássico contra o Barcelona no Camp Nou, neste sábado (28), pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, o Braga visita o Gil Vicente pelo Campeonato Português.

Como foi o jogo

Mesmo em vantagem, o Real não teve vida fácil no primeiro tempo. O time de Ancelotti encontrou dificuldades para furar a defesa do Braga e chegou a sofrer vários sustos na etapa inicial.

As melhores jogadas partiram de Vini Jr e Rodrygo. O camisa 11 fez o primeiro gol madrilenho, aos 15 minutos do primeiro tempo, com assistência de Vini, e ainda teve um tento anulado por impedimento, também com passe do colega brasileiro.

Real foi para cima no segundo tempo, mas continuou sendo ameaçado pelo Braga. Bellingham fez jus ao instinto artilheiro e balançou a rede aos 16 minutos, mas os merengues sofreram o revés no minuto seguinte, com Djaló. Vini chegou a fazer o terceiro, mas foi flagrado em posição irregular. Os portugueses ainda chegaram bem perto do empate nos momentos finais, assustando a torcida espanhola.

Gols e melhores momentos

0x1: Real Madrid abriu o placar com dobradinha brasileira. Vini Jr. recebeu de Nacho na ponta esquerda, girou em cima da marcação e cruzou rasteiro para a área. Rodrygo chegou batendo de carrinho para balançar as redes aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele quebrou um jejum de 12 jogos sem marcar pelo clube espanhol.

Rodrygo comemora seu gol pelo Real Madrid com Bellingham e Vinicius Junior, em jogo contra o Braga na Liga dos Campeões Imagem: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

O Braga teve boa chance para empatar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Al-Musrati, na cara de Kepa, que finalizou por cima. A bola só não entrou porque desviou em Bellingham, mas tinha endereço.

Dupla brasileira entrou em ação de novo, mas desta vez o gol não valeu. Aos 33 da primeira etapa, Vini foi lançado por Camavinga e invadiu a área, apenas com Rodrygo ao lado. Ele aguardou a saída do goleiro e passou para o colega de seleção, que apenas escorou. No entanto, o camisa 7 estava em posição irregular.

0x2: Vini Jr passou, e Bellingham ampliou, aos 16 da segunda etapa. Rodrygo inverteu para Vini, que ameaçou ir para cima da marcação e ajeitou para trás. Bellingham dominou na entrada da área e finalizou com categoria no cantinho.

Bellingham, do Real Madrid, comemora gol contra o Braga pela Liga dos Campeões Imagem: Octavio Passos/Getty Images

1x2: Braga descontou logo em seguida, aos 17. Em boa jogada construída pela direita, Banza recebeu na grande área e deixou Djaló na boa para finalizar. O camisa 14 chutou forte no lado esquerdo de Kepa.

Kepa salvou o que seria o empate português. Ricardo Horta recebeu de frente para o gol e bateu firme e rasteiro. O goleiro do Real rebateu para escanteio com defesa de futsal.

Vini marcou, mas novamente estava impedido. Camavinga lançou o camisa 7 em velocidade, que saiu na cara do gol e bateu no contrapé de Matheus. O árbitro assinalou impedimento do brasileiro.

Ficha Técnica

Braga 1 x 2 Real Madrid

Competição: Liga dos Campeões da Uefa 2023/24 - Grupo C

Fase: 3ª rodada da fase de grupos

Data e hora: 24 de outubro de 2023, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Braga, em Braga - Portugal

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Cartões amarelos: Camavinga e Nacho (Real)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Rodrygo (aos 15 minutos do primeiro tempo), Bellingham (aos 16 minutos do segundo tempo) e Djaló (aos 17 minutos do segundo tempo)

Braga: Matheus; Joe Mendes (Diogo Fonseca), Saatçi, Niakaté, C. Borja; Zalazar, Vitor Carvalho (Bruma), Al-Musrati (João Moutinho); Ricardo Horta, Djaló e Banza. Técnico: Artur Jorge

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernández, Fran García (F. Mendy); Camavinga, Valverde, Modric, Bellingham (Lucas Vázquez); Rodrygo (Tchouaméni) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti